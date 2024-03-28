Плохая девочка
Wink
Фильмы
Плохая девочка
5.42023, Borderline
Драма, Триллер76 мин18+
Девушка преследует любовника после короткой интрижки. Триллер о роковом влечении

Плохая девочка (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Девушка преследует любовника после короткой интрижки. Датско-британский триллер со звездой «Игры престолов», напоминающий «Роковое влечение».

Маркетолог Мадс отправляется в командировку в Лондон. Там у него начинается бурный роман с редактором Джоан. Молодой человек рассказывает, что в Копенгагене его ждет девушка, и на первый взгляд кажется, что раскованная Джоан ни на что не претендует. Однако, когда Мадс возвращается в Данию к возлюбленной, он вдруг получает сообщения от Джоан. Она приехала за ним и хочет продолжить отношения. Джоан затевает опасную игру, полную пугающих манипуляций и извращенных страстей.

Сможет ли Мадс выкрутиться из этой ситуации и уберечь свою девушку от козней любовницы, узнаете в напряженном триллере с Наталией Теной — смотреть фильм «Плохая девочка» 2023 года онлайн можно на Wink.

Страна
Великобритания, Дания
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Плохая девочка»