Девушка преследует любовника после короткой интрижки. Датско-британский триллер со звездой «Игры престолов», напоминающий «Роковое влечение».



Маркетолог Мадс отправляется в командировку в Лондон. Там у него начинается бурный роман с редактором Джоан. Молодой человек рассказывает, что в Копенгагене его ждет девушка, и на первый взгляд кажется, что раскованная Джоан ни на что не претендует. Однако, когда Мадс возвращается в Данию к возлюбленной, он вдруг получает сообщения от Джоан. Она приехала за ним и хочет продолжить отношения. Джоан затевает опасную игру, полную пугающих манипуляций и извращенных страстей.



Сможет ли Мадс выкрутиться из этой ситуации и уберечь свою девушку от козней любовницы, узнаете в напряженном триллере с Наталией Теной — смотреть фильм «Плохая девочка» 2023 года онлайн можно на Wink.

