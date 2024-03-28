Плохая девочка (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Девушка преследует любовника после короткой интрижки. Датско-британский триллер со звездой «Игры престолов», напоминающий «Роковое влечение».
Маркетолог Мадс отправляется в командировку в Лондон. Там у него начинается бурный роман с редактором Джоан. Молодой человек рассказывает, что в Копенгагене его ждет девушка, и на первый взгляд кажется, что раскованная Джоан ни на что не претендует. Однако, когда Мадс возвращается в Данию к возлюбленной, он вдруг получает сообщения от Джоан. Она приехала за ним и хочет продолжить отношения. Джоан затевает опасную игру, полную пугающих манипуляций и извращенных страстей.
Сможет ли Мадс выкрутиться из этой ситуации и уберечь свою девушку от козней любовницы, узнаете в напряженном триллере с Наталией Теной — смотреть фильм «Плохая девочка» 2023 года онлайн можно на Wink.
СтранаВеликобритания, Дания
ЖанрДрама, Триллер
КачествоFull HD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
- Актриса
Наталия
Тена
- МРАктёр
Мадс
Ретер
- МБАктриса
Мария
Бах Хансен
- ГХАктриса
Глория
Хьюилер
- МААктёр
Миккел
Арендт
- АКАктёр
Асбьёрн
Крог Ниссен
- НСАктёр
Никлас
Содерберг Линдстрём
- ЭЛАктриса
Эллаха
Лэк
- СТАктриса
Сиир
Тилиф
- МСАктёр
Михаэль
Слебсагер
- КБПродюсер
Кен
Браун
- ВЗАктриса дубляжа
Виктория
Зайцева
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ДУКомпозитор
Джулиан
Уиндинг