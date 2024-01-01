Ужасающий 3 (2024 год) смотреть онлайн
Сюжет
Клоун Арт возвращается! Продолжение популярной хоррор-франшизы про сумасшедшего маньяка от режиссера Дэмиена Леоне. В главных ролях — Дэвид Ховард Торнтон и Лорен ЛаВера. Смотреть «Ужасающий 3» в хорошем качестве можн�о в онлайн-кинотеатре Wink уже сейчас.
На этот раз события разворачиваются в преддверии Рождества. Прошло пять лет с того момента, как Арт воскрес из мертвых и похитил Викторию из психиатрической лечебницы. Все это время Сиенна находилась под наблюдением специалистов, но теперь она планирует провести Рождество с родственниками. Однако ее не покидают мрачные видения, которые кажутся предвестниками чего-то ужасного. И не зря: кто-то случайно будит Арта и демона, что живет в теле Виктории. Сумасшедший дуэт устраивает собственный кошмарный «праздник» в округе Майлз, превращая тихие рождественские дни в настоящую бойню.
Чем закончится история клоуна Арта и его жертв на этот раз? Удастся ли кому-то выжить в эту рождественскую ночь? Смотрите фильм «Ужасающий 3» на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Дэмиен
Леоне
- ЛЛАктриса
Лорен
ЛаВера
- ДХАктёр
Дэвид
Ховард Торнтон
- АРАктриса
Антонелла
Роуз
- ЭФАктёр
Эллиотт
Фаллэм
- ССАктриса
Саманта
Скаффиди
- МЭАктриса
Маргарет
Энн Флоренс
- БДАктёр
Брайс
Джонсон
- АБАктриса
Алекса
Блэр Робертсон
- КФАктриса
Криси
Фокс
- ЛВАктриса
Лучана
ВанДетте
- КХАктёр
Клинт
Ховард
- БСАктёр
Брэдли
Страйкер
- ДРАктёр
Дэниэл
Робак
- КДАктёр
Крис
Джерико
- ТСАктёр
Том
Савини
- ДПАктёр
Джейсон
Патрик
- АРАктёр
Алекс
Росс
- КХАктриса
Кайли
Хайман
- КРАктёр
Келлен
Раффаэло
- ДЛСценарист
Дэмиен
Леоне
- ФФПродюсер
Фил
Фальконе
- СДПродюсер
Стивен
Делла Салла
- БДПродюсер
Билл
Даймонд
- МХПродюсер
Мэттью
Хелдерман
- ЛФПродюсер
Лиза
Фальконе
- SCПродюсер
Stephen
Conca
- JBПродюсер
Jill
Breder
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- НКАктёр дубляжа
Никита
Крахмалев
- А�УАктриса дубляжа
Анастасия
Устюжанина
- АЯАктёр дубляжа
Александр
Якименко
- АБАктриса дубляжа
Арсения
Бычкова
- АХАктёр дубляжа
Андрей
Хитрин
- МЯАктриса дубляжа
Мария
Якименко
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- ПААктриса дубляжа
Полина
Авдеенко
- АДАктёр дубляжа
Антон
Денисов
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- РНАктёр дубляжа
Роман
Никитин
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Красиков
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- ОТХудожница
Ольга
Турка
- ВМХудожница
Вайолет
Моррисон
- ДШХудожник
Джон
Штегеманн
- ДСОператор
Джордж
Стьюбер
- ПУКомпозитор
Пол
Уайли
- ИЧРежиссёр дубляжа
Иван
Чабан