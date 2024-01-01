Ужасающий 3 (2024 год) смотреть онлайн

Сюжет

Клоун Арт возвращается! Продолжение популярной хоррор-франшизы про сумасшедшего маньяка от режиссера Дэмиена Леоне. В главных ролях — Дэвид Ховард Торнтон и Лорен ЛаВера. Смотреть «Ужасающий 3» в хорошем качестве можн�о в онлайн-кинотеатре Wink уже сейчас.



На этот раз события разворачиваются в преддверии Рождества. Прошло пять лет с того момента, как Арт воскрес из мертвых и похитил Викторию из психиатрической лечебницы. Все это время Сиенна находилась под наблюдением специалистов, но теперь она планирует провести Рождество с родственниками. Однако ее не покидают мрачные видения, которые кажутся предвестниками чего-то ужасного. И не зря: кто-то случайно будит Арта и демона, что живет в теле Виктории. Сумасшедший дуэт устраивает собственный кошмарный «праздник» в округе Майлз, превращая тихие рождественские дни в настоящую бойню.



Чем закончится история клоуна Арта и его жертв на этот раз? Удастся ли кому-то выжить в эту рождественскую ночь? Смотрите фильм «Ужасающий 3» на видеосервисе Wink.



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