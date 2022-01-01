Мишки-обнимашки
Wink
Детям
Мишки-обнимашки
8.82022, Hug Me - The Movie
Мультфильм69 мин6+
Полнометражное продолжение популярного мультсериала о приключениях юного медведя и его папы
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Мишки-обнимашки (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Полнометражное продолжение популярного мультсериала о приключениях юного медведя и его папы. В свой день рождения медвежонок Тедди мечтает отправиться в легендарную Золотую землю, где находится неиссякаемый источник меда. Однако его папа, всем развлечениям предпочитающий долгий сон и пещерные ванны, не горит желанием путешествовать. С большим трудом Тедди удается уговорить неповоротливого медведя отправиться в путь. Благодаря подсказкам пчел герои оказываются у опушки леса, где им впервые в жизни открывается удивительный и загадочный мир людей.

Мишки-обнимашки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Польша, Китай
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мишки-обнимашки»