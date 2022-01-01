8.82022, Hug Me - The Movie
Мультфильм69 мин6+
Полнометражное продолжение популярного мультсериала о приключениях юного медведя и его папы
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Мишки-обнимашки (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Полнометражное продолжение популярного мультсериала о приключениях юного медведя и его папы. В свой день рождения медвежонок Тедди мечтает отправиться в легендарную Золотую землю, где находится неиссякаемый источник меда. Однако его папа, всем развлечениям предпочитающий долгий сон и пещерные ванны, не горит желанием путешествовать. С большим трудом Тедди удается уговорить неповоротливого медведя отправиться в путь. Благодаря подсказкам пчел герои оказываются у опушки леса, где им впервые в жизни открывается удивительный и загадочный мир людей.
Мишки-обнимашки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаПольша, Китай
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время69 мин / 01:09
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- АБРежиссёр
Анна
Блащик
- ЯВАктёр
Якуб
Вичорек
- ИРАктёр
Иво
Райски
- РМАктёр
Робин
Мэй
- ДЛАктриса
Доминика
Лякомская
- МГАктриса
Магда
Грабовска-Вацлавек
- ТРАктёр
Теодор
Рыбка
- ДРАктриса
Дорота
Рыбка
- МГАктриса
Марта
Гжесковяк
- ЯВАктёр
Януш
Витух
- КПАктёр
Камил
Прубан
- ЗЯПродюсер
Зофья
Ярошук
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- ИВАктёр дубляжа
Иван
Вальберг
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова