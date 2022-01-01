Мишки-обнимашки (фильм, 2022) смотреть онлайн

Полнометражное продолжение популярного мультсериала о приключениях юного медведя и его папы. В свой день рождения медвежонок Тедди мечтает отправиться в легендарную Золотую землю, где находится неиссякаемый источник меда. Однако его папа, всем развлечениям предпочитающий долгий сон и пещерные ванны, не горит желанием путешествовать. С большим трудом Тедди удается уговорить неповоротливого медведя отправиться в путь. Благодаря подсказкам пчел герои оказываются у опушки леса, где им впервые в жизни открывается удивительный и загадочный мир людей.



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