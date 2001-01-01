Тайна ордена
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Тайна ордена
8.52001, The Order
Боевики, Комедии85 мин16+

Тайна ордена (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Неутомимый искатель приключений Руди Кафмайер, промышляющий добычей уникальных произведений искусства и редкостных диковин для богатых коллекционеров, отправляется в Израиль на поиски своего пропавшего отца, составлявшего летопись древней таинственной секты «Орден». В Иерусалиме за авантюристом со скандальной репутацией сразу начинают охотиться наeмные убийцы и полиция во главе с отважной Далией Барр, которая не раз спасет Руди жизнь во время головокружительных погонь и бешеных перестрелок на узких улочках древнего города, прежде чем ему удастся разоблачить глобальный заговор безумного главаря «Ордена», стремящегося начать новую Священную войну и установить на Земле власть крови и террора.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики, Приключения

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна ордена»

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