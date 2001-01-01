Тайна ордена (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Неутомимый искатель приключений Руди Кафмайер, промышляющий добычей уникальных произведений искусства и редкостных диковин для богатых коллекционеров, отправляется в Израиль на поиски своего пропавшего отца, составлявшего летопись древней таинственной секты «Орден». В Иерусалиме за авантюристом со скандальной репутацией сразу начинают охотиться наeмные убийцы и полиция во главе с отважной Далией Барр, которая не раз спасет Руди жизнь во время головокружительных погонь и бешеных перестрелок на узких улочках древнего города, прежде чем ему удастся разоблачить глобальный заговор безумного главаря «Ордена», стремящегося начать новую Священную войну и установить на Земле власть крови и террора.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Боевики, Приключения
Рейтинг
- ШЛРежиссёр
Шелдон
Леттич
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- ЧХАктёр
Чарлтон
Хестон
- СМАктриса
София
Милош
- БТАктёр
Брайан
Томпсон
- БКАктёр
Бен
Кросс
- ВДАктёр
Вернон
Добчефф
- АААктёр
Алон
Абутбул
- ДТАктёр
Джой
Томаска
- ПМАктёр
Питер
Малота
- ЛУСценарист
Лес
Уэлдон
- Сценарист
Жан-Клод
Ван Дамм
- Продюсер
Ави
Лернер
- ДЛПродюсер
Дэнни
Лернер
- ЭДХудожница
Эльза
Дзампарелли
- АЯМонтажёр
Ален
Якубович
- ДГОператор
Давид
Гурфинкель
- ПДКомпозитор
Пино
Донаджо