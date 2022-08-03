Временно беременна
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Временно беременна

Временно беременна (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

8.42009, Labor Pains
Мелодрама, Комедия85 мин18+

О фильме

Занимая должность референта в престижном издательстве сложно оставаться невозмутимой, когда среди прочих нелепейших поручений — ежедневное мытье собачки шефа. Естественное желание «спустить пары» выливается для героини Tea в увольнение. Однако быстрота реакции и подкованность в дискриминационных законах позволяет Tea не только сохранить должность, но и сделать карьеру. Героиня заявляет, что она беременна. Теперь рабочие будни перемешиваются с мнимыми схватками, а «невинная» ложь создает все больше курьезных ситуаций. Статус беременной приносит свои плоды и привносит что-то новое в смысл жизни Tea. Но, симулируя беременность, придется симулировать и роды. Ограничится ли авантюра 9-месячным сроком?

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Временно беременна»