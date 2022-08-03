Временно беременна (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
8.42009, Labor Pains
Мелодрама, Комедия85 мин18+
О фильме
Занимая должность референта в престижном издательстве сложно оставаться невозмутимой, когда среди прочих нелепейших поручений — ежедневное мытье собачки шефа. Естественное желание «спустить пары» выливается для героини Tea в увольнение. Однако быстрота реакции и подкованность в дискриминационных законах позволяет Tea не только сохранить должность, но и сделать карьеру. Героиня заявляет, что она беременна. Теперь рабочие будни перемешиваются с мнимыми схватками, а «невинная» ложь создает все больше курьезных ситуаций. Статус беременной приносит свои плоды и привносит что-то новое в смысл жизни Tea. Но, симулируя беременность, придется симулировать и роды. Ограничится ли авантюра 9-месячным сроком?
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ЛШРежиссёр
Лара
Шапиро
- Актриса
Линдси
Лохан
- ЛКАктёр
Люк
Кирби
- КПАктёр
Крис
Парнелл
- АЮАктёр
Аарон
Ю
- БМАктриса
Бриджит
Мендлер
- ТЭАктриса
Трейси
Эллис Росс
- ККАктёр
Кевин
Ковейс
- БСАктриса
Бонни
Соммервиль
- ШХАктриса
Шерил
Хайнс
- КБАктёр
Крид
Брэттон
- ЛШСценарист
Лара
Шапиро
- ЛГПродюсер
Лати
Гробман
- Продюсер
Ави
Лернер
- Продюсер
Селин
Рэттрэй
- Продюсер
Рик
Шварц
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ЕЧАктриса дубляжа
Елена
Чебатуркина
- ДСОператор
Дэн
Столофф
- ЭХКомпозитор
Эндрю
Холландер