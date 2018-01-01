Биография

Бриджит Мендлер — американская актриса, композитор и режиссер. Родилась в Вашингтоне 18 декабря 1992 года. С детства проявляла интерес к искусству — обучалась актерскому мастерству и активно выступала в театральных и музыкальных постановках. Она стала самой молодой участницей престижного Fringe Festival в Сан-Франциско, что стало важным шагом в ее творческой карьере. Кинодебют Бриджит Мендлер состоялся еще в детстве, она сыграла небольшую эпизодическую роль в популярной многосерийной киноленте «Главная больница». Фильм занесен в книгу рекордов Гиннеса, как самый длинный сериал. Особую известность она получила благодаря многосерийной комедийной картине «Держись, Чарли, это Рождество!» и фильму «Весело счастливо», где сыграла одну из главных ролей. Также снималась в кинолентах «Отец года», «Непригодный для свиданий», «Нэшвилл», «Лимонадный рот», «Весело счастливо», «Элвин и бурундуки 2».