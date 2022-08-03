Темные начала. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Темные начала
1-й сезон
4-я серия
9.02019, His Dark Materials
Фэнтези, Фантастика18+
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Темные начала (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

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О сериале

Начало масштабной адаптации фэнтези-трилогии Филипа Пулмана. В основу 1 сезона сериала легли события книги «Северное сияние» – смотрите «Темные начала» онлайн на Wink и узнайте о параллельном мире со стимпанк-технологиями и магией. Девочка-сирота Лира со своим деймоном Пантелеймоном учится в Иордан-колледже в Оксфорде. Ее лучший друг, Роджер Парслоу, прислуживает на местной кухне. Дядя Лиры, лорд Азриэл, делает важное открытие, связанное с Пылью – элементарным материалом, пронизывающим все в мире. Рассказав о своем исследовании в колледже, он вновь летит на север, сказав Лире, что не может взять ее с собой. Но работа Азриэла не нравятся Магистериуму, тоталитарной религиозной организации, сосредоточившей у себя львиную долю власти. Очень скоро Лира понимает, что в Оксфорде ей больше не место. Что предпримет девочка, когда похитят ее приятеля Роджера, узнаете, посмотрев онлайн в видеосервисе Wink сериал «Темные начала».

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Темные начала»