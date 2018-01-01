Wink
Фильмы
Легенда о Зеленом Рыцаре
Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда о Зеленом Рыцаре»

Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда о Зеленом Рыцаре»

Режиссёры

Дэвид Лоури

Дэвид Лоури

David Lowery
Режиссёр

Актёры

Дев Патель

Дев Патель

Dev Patel
АктёрGawain
Алисия Викандер

Алисия Викандер

Alicia Vikander
АктрисаEssel / The Lady
Джоэл Эдгертон

Джоэл Эдгертон

Joel Edgerton
АктёрThe Lord
Сарита Чоудри

Сарита Чоудри

Sarita Choudhury
АктрисаMother
Шон Харрис

Шон Харрис

Sean Harris
АктёрKing
Кейт Дики

Кейт Дики

Kate Dickie
АктрисаQueen
Ральф Айнесон

Ральф Айнесон

Ralph Ineson
АктёрGreen Knight
Барри Кеоган

Барри Кеоган

Barry Keoghan
АктёрScavenger
Эрин Келлиман

Эрин Келлиман

Erin Kellyman
АктрисаWinifred
Анаис Риццо

Анаис Риццо

Anaïs Rizzo
АктрисаHelen (в титрах: Anais Rizzo)

Сценаристы

Дэвид Лоури

Дэвид Лоури

David Lowery
Сценарист

Продюсеры

Тоби Хальбрукс

Тоби Хальбрукс

Toby Halbrooks
Продюсер
Джеймс М. Джонстон

Джеймс М. Джонстон

James M. Johnston
Продюсер
Дэвид Лоури

Дэвид Лоури

David Lowery
Продюсер
Тим Хэдингтон

Тим Хэдингтон

Tim Headington
Продюсер

Актёры дубляжа

Григорий Калинин

Григорий Калинин

Актёр дубляжа
Анна Котова

Анна Котова

Актриса дубляжа
Сергей Чихачёв

Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Вера Воронкова

Вера Воронкова

Актриса дубляжа
Артур Бесчастный

Артур Бесчастный

Актёр дубляжа

Художники

Луиз Мэтьюз

Луиз Мэтьюз

Louise Matthews
Художница
Малгожата Тужаньская

Малгожата Тужаньская

Malgosia Turzanska
Художница

Монтажёры

Дэвид Лоури

Дэвид Лоури

David Lowery
Монтажёр

Операторы

Эндрю Дроз Палермо

Эндрю Дроз Палермо

Andrew Droz Palermo
Оператор

Композиторы

Дэниэл Харт

Дэниэл Харт

Daniel Hart
Композитор