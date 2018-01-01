WinkФильмыЛегенда о Зеленом РыцареАктёры и съёмочная группа фильма «Легенда о Зеленом Рыцаре»
Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда о Зеленом Рыцаре»
Режиссёры
Актёры
АктёрGawain
Дев ПательDev Patel
АктрисаEssel / The Lady
Алисия ВикандерAlicia Vikander
АктёрThe Lord
Джоэл ЭдгертонJoel Edgerton
АктрисаMother
Сарита ЧоудриSarita Choudhury
АктёрKing
Шон ХаррисSean Harris
АктрисаQueen
Кейт ДикиKate Dickie
АктёрGreen Knight
Ральф АйнесонRalph Ineson
АктёрScavenger
Барри КеоганBarry Keoghan
АктрисаWinifred
Эрин КеллиманErin Kellyman
АктрисаHelen (в титрах: Anais Rizzo)