Ловушка для кролика
Wink
Фильмы
Ловушка для кролика

Фильм Ловушка для кролика

2025, Rabbit Trap
Триллер, Ужасы18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Действие фильма происходит в 1973 году. Дафна и Дарси Дэвенпорт переехали из Лондона в уединенную хижину в Уэльсе, чтобы завершить работу над новой пластинкой.

Ловушка для кролика покупка билетов в кино онлайн

Страна
Великобритания, США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг