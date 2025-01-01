Фильм Ловушка для кролика
2025, Rabbit Trap
Триллер, Ужасы18+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Действие фильма происходит в 1973 году. Дафна и Дарси Дэвенпорт переехали из Лондона в уединенную хижину в Уэльсе, чтобы завершить работу над новой пластинкой.
Ловушка для кролика покупка билетов в кино онлайн
СтранаВеликобритания, США
ЖанрУжасы, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Рейтинг
- БЧРежиссёр
Брайн
Чейни
- НСАктёр
Николас
Сэмпсон
- Актёр
Дев
Патель
- ДКАктриса
Джейд
Крут
- РМАктриса
Рози
Макьюэн
- БЧСценарист
Брайн
Чейни
- АЭПродюсер
Алекс
Эшворт
- ЭЛПродюсер
Элиза
Ллерас
- ШМПродюсер
Шон
Марли
- ЛИПродюсер
Лоуренс
Ингли
- ДХХудожник
Джессами
Хэдфилд
- ЛРХудожница
Люси
Ред
- ССМонтажёр
Сэм
Снид
- БВМонтажёр
Бретт
В. Бахман
- ЛДКомпозитор
Лукреция
Далт