Фильмы
Ловушка для кролика
Актёры и съёмочная группа фильма «Ловушка для кролика»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ловушка для кролика»

Режиссёры

Брайн Чейни

Bryn Chainey
Режиссёр

Актёры

Николас Сэмпсон

Nicholas Sampson
АктёрThe Shadow
Дев Патель

Dev Patel
АктёрDarcy Davenport
Джейд Крут

Jade Croot
АктрисаThe Child
Рози Макьюэн

Rosy McEwen
АктрисаDaphne Davenport

Сценаристы

Брайн Чейни

Bryn Chainey
Сценарист

Продюсеры

Алекс Эшворт

Alex Ashworth
Продюсер
Элиза Ллерас

Elisa Lleras
Продюсер
Шон Марли

Sean Marley
Продюсер
Лоуренс Ингли

Lawrence Inglee
Продюсер

Художники

Джессами Хэдфилд

Jessamy Hadfield
Художник
Люси Ред

Lucie Red
Художница

Монтажёры

Сэм Снид

Sam Sneade
Монтажёр
Бретт В. Бахман

Brett W. Bachman
Монтажёр

Композиторы

Лукреция Далт

Lucrecia Dalt
Композитор