Служба новостей. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Служба новостей
1-й сезон
7-я серия
8.82012, The Newsroom 1
Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Служба новостей (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Анатомия новостей. Жизнь в прямом эфире. Телеведущие и репортеры в кадре и за кадром. Как устроена телевизионная кухня, сколько стоит свобода слова и какой ценой достается успех.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Служба новостей»