Служба новостей. Сезон 1. Серия 9
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Служба новостей
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9-я серия

Служба новостей (сериал, 2012) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

8.82012, The Newsroom 1
Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Анатомия новостей. Жизнь в прямом эфире. Телеведущие и репортеры в кадре и за кадром. Как устроена телевизионная кухня, сколько стоит свобода слова и какой ценой достается успех.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Служба новостей»

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