Истории ходячих мертвецов (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Антология из шести самостоятельных историй, действие которых происходит во вселенной знаменитого сериала в разные временные периоды. Среди исполнителей главных ролей Терри Крюс из «Бруклин 9-9» и Саманта Мортон из оригинального проекта.
В мире, где люди вынуждены сосуществовать с ожившими мертвецами, серьезная опасность может поджидать на каждом шагу. Любому выжившему здесь есть что рассказать. Мужчина, живший в бункере задолго до распространения страшного вируса, отправляется в долгое путешествие, чтобы найти друга по переписке. Офисная работница вместе с ненавистной начальницей спасают своих близких и бегут из Атланты, но попадают во временную петлю. Жительница небольшого сообщества, поселившегося на пароходе, защищает дочь во время бунта. Ученый сопровождает девушку в поисках ее товарищей. Страдающий от амнезии человек пытается понять, не он ли убил незнакомую женщину, рядом с телом которой очнулся однажды утром. Двое укрываются в доме пожилой леди, которая настаивает, чтобы гости ушли на следующий день.
- МЕРежиссёр
Майкл
Е. Сатраземис
- Режиссёр
Хайфа
Аль-Мансур
- ДКРежиссёр
Дебора
Кампмейер
- Режиссёр
Рон
Андервуд
- Актриса
Паркер
Поузи
- СМАктриса
Саманта
Мортон
- Актёр
Терри
Крюс
- ДПАктриса
Даниэлла
Пинеда
- ЭЭАктёр
Энтони
Эдвардс
- Актёр
Джесси
Ашер
- Актриса
Оливия
Манн
- ПЛАктриса
Поппи
Лю
- ДБАктриса
Джиллиан
Белл
- ДРАктёр
Дэнни
Рамирес
- СМСценарист
Скотт
М. Гимпл
- ЧПСценарист
Чаннинг
Пауэлл
- КДСценарист
Кари
Дрэйк
- Продюсер
Дэвид
Элперт
- СМПродюсер
Скотт
М. Гимпл
- БТХудожник
Бернардо
Трухильо
- ДГМонтажёр
Джеффри
Глейсер
- ФДМонтажёр
Филлип
Дж. МакЛафлин
- АСОператор
Адам
Сушицки
- ТЯОператор
Том
Яцко
- МККомпозитор
Морган
Кибби