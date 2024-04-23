Истории ходячих мертвецов (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Антология из шести самостоятельных историй, действие которых происходит во вселенной знаменитого сериала в разные временные периоды. Среди исполнителей главных ролей Терри Крюс из «Бруклин 9-9» и Саманта Мортон из оригинального проекта.



В мире, где люди вынуждены сосуществовать с ожившими мертвецами, серьезная опасность может поджидать на каждом шагу. Любому выжившему здесь есть что рассказать. Мужчина, живший в бункере задолго до распространения страшного вируса, отправляется в долгое путешествие, чтобы найти друга по переписке. Офисная работница вместе с ненавистной начальницей спасают своих близких и бегут из Атланты, но попадают во временную петлю. Жительница небольшого сообщества, поселившегося на пароходе, защищает дочь во время бунта. Ученый сопровождает девушку в поисках ее товарищей. Страдающий от амнезии человек пытается понять, не он ли убил незнакомую женщину, рядом с телом которой очнулся однажды утром. Двое укрываются в доме пожилой леди, которая настаивает, чтобы гости ушли на следующий день.



