Биография

Джесси Ашер — американский актер, продюсер и сценарист. Родился в Мэриленде 29 февраля 1992 года. С раннего возраста проявлял интерес к съемкам — уже в возрасте пяти лет он снялся в рекламном ролике, а в 13 лет исполнил свою первую эпизодическую роль в многосерийном фильме «Без следа». После окончания школы учился в кулинарном колледже, во время учебы ходил на кастинги и принимал предложения о съемках. Всего в фильмографии Джесси Ашера около 47 работ преимущественно в драматическом, комедийном и криминальном жанре. Особую популярность актер приобрел благодаря картине «Раскаяния выжившего», где сыграл главную роль. Также он снимался в таких известных фильмах и сериалах, как «Ханна Монтана», «Рождество Мэйерсов», «Опасная ложь», «Истории ходячих мертвецов». Кроме того, пробовал себя в роли продюсера — в картинах «Опасный пассажир», Stronghold, A Father's Love.