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Адреналин: Высокое напряжение
Актёры и съёмочная группа фильма «Адреналин: Высокое напряжение»

Актёры и съёмочная группа фильма «Адреналин: Высокое напряжение»

Режиссёры

Марк Невелдайн

Марк Невелдайн

Mark Neveldine
Режиссёр
Брайан Тейлор

Брайан Тейлор

Brian Taylor
Режиссёр

Актёры

Джейсон Стэйтем

Джейсон Стэйтем

Jason Statham
АктёрChev Chelios
Эми Смарт

Эми Смарт

Amy Smart
АктрисаEve
Дуайт Йоакам

Дуайт Йоакам

Dwight Yoakam
АктёрDoc Miles
Бай Лин

Бай Лин

Bai Ling
АктрисаRia
Клифтон Коллинз мл.

Клифтон Коллинз мл.

Clifton Collins Jr.
АктёрEl Huron
Эфрен Рамирес

Эфрен Рамирес

Efren Ramirez
АктёрVenus
Хосе Пабло Кантильо

Хосе Пабло Кантильо

Jose Pablo Cantillo
АктёрRicky Verona
Джозеф Джулиан Сория

Джозеф Джулиан Сория

J.J. Soria
АктёрChico
Дэвид Кэрредин

Дэвид Кэрредин

David Carradine
АктёрPoon Dong

Сценаристы

Марк Невелдайн

Марк Невелдайн

Mark Neveldine
Сценарист
Брайан Тейлор

Брайан Тейлор

Brian Taylor
Сценарист

Продюсеры

Гари Лучези

Гари Лучези

Gary Lucchesi
Продюсер
Том Розенберг

Том Розенберг

Tom Rosenberg
Продюсер
Скип Уильямсон

Скип Уильямсон

Skip Williamson
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Зайцев

Владимир Зайцев

Актёр дубляжа
Полина Щербакова

Полина Щербакова

Актриса дубляжа
Владимир Герасимов

Владимир Герасимов

Актёр дубляжа
Рамиля Искандер

Рамиля Искандер

Актриса дубляжа
Василий Дахненко

Василий Дахненко

Актёр дубляжа

Монтажёры

Фернандо Вильена

Фернандо Вильена

Fernando Villena
Монтажёр

Операторы

Брэндон Трост

Брэндон Трост

Brandon Trost
Оператор

Композиторы

Майк Паттон

Майк Паттон

Mike Patton
Композитор