WinkФильмыАдреналин: Высокое напряжениеАктёры и съёмочная группа фильма «Адреналин: Высокое нап�ряжение»
Актёры и съёмочная группа фильма «Адреналин: Высокое напряжение»
Актёры
АктёрChev Chelios
Джейсон СтэйтемJason Statham
АктрисаEve
Эми СмартAmy Smart
АктёрDoc Miles
Дуайт ЙоакамDwight Yoakam
АктрисаRia
Бай ЛинBai Ling
АктёрEl Huron
Клифтон Коллинз мл.Clifton Collins Jr.
АктёрVenus
Эфрен РамиресEfren Ramirez
АктёрRicky Verona
Хосе Пабло КантильоJose Pablo Cantillo
АктёрChico
Джозеф Джулиан СорияJ.J. Soria
АктёрPoon Dong