Королевский корги (Фильм, 2019 год) смотреть онлайн
О фильме
Корона ему точно не жмет. Комедийный мультфильм «Королевский корги» 2019 года рассказывает о приключениях любимца британской королевы — пса по имени Рекс.
Избалованный и самоуверенный корги Рекс живет в Букингемском дворце, и Елизавета II в нем души не чает. Пес это понимает и использует монаршью слабость, чтобы безнаказанно творить всевозможные шалости. Но даже ангельскому терпению королевы может прийти конец: однажды Рекс прогневал-таки хозяйку и решил переждать бурю эмоций за стенами дворца. Однако оказаться на улицах Лондона, а затем и в собачьем приюте в его планы явно не входило. Теперь Рексу нужно вернуться домой, но чтобы сделать это, придется измениться.
Если вы любите легкие комедии с милыми животными, обратите внимание на «Королевский корги». Смотреть этот мультфильм можно всей семьей — добрый юмор будет понятен зрителям любого возраста.
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СтранаБельгия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
- Режиссёр
Бен
Стассен
- РШАктёр
Расти
Шэклфорд
- ДУАктриса
Джо
Уайатт
- ДААктриса
Джейн
Алан
- ДААктёр
Дино
Андраде
- КТАктёр
Кирк
Торнтон
- МБАктриса
Мэдисон
Браун
- КРАктриса
Камила
Родс
- ДМАктёр
Дэйв
Митчелл
- РССценарист
Роб
Спрэклинг
- ДРСценарист
Джон
Р. Смит
- ГБПродюсер
Глэдис
Брукфилд-Хэмпсон
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- Композитор
Рамин
Джавади