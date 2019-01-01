Королевский корги (Фильм, 2019 год) смотреть онлайн

Корона ему точно не жмет. Комедийный мультфильм «Королевский корги» 2019 года рассказывает о приключениях любимца британской королевы — пса по имени Рекс.



Избалованный и самоуверенный корги Рекс живет в Букингемском дворце, и Елизавета II в нем души не чает. Пес это понимает и использует монаршью слабость, чтобы безнаказанно творить всевозможные шалости. Но даже ангельскому терпению королевы может прийти конец: однажды Рекс прогневал-таки хозяйку и решил переждать бурю эмоций за стенами дворца. Однако оказаться на улицах Лондона, а затем и в собачьем приюте в его планы явно не входило. Теперь Рексу нужно вернуться домой, но чтобы сделать это, придется измениться.



Если вы любите легкие комедии с милыми животными, обратите внимание на «Королевский корги». Смотреть этот мультфильм можно всей семьей — добрый юмор будет понятен зрителям любого возраста.



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