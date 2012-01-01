Паркер (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Преступник не остановится ни перед чем на своем пути. Дженнифер Лопез и Джейсон Стэйтем в ярком криминальном триллере.



Паркер — Робин Гуд в мире воров. Он без зазрения совести обкрадывает тех, кто не достоин уважения, но никогда не обидит неимущих. Как любой успешный престу�пник, он однажды переходит дорогу опасным людям. Очередное дело приводит к разладу с подельниками, которые не принимают его выбор. Пережив покушение, Паркер горит желанием отомстить предателям любой ценой. С помощью прекрасной напарницы и врожденного таланта он добьется того, что считает справедливостью.



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