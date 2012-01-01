Паркер
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Паркер

Паркер (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.42012, Parker
Боевики, Мелодрамы113 мин18+

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Сюжет

Преступник не остановится ни перед чем на своем пути. Дженнифер Лопез и Джейсон Стэйтем в ярком криминальном триллере.

Паркер — Робин Гуд в мире воров. Он без зазрения совести обкрадывает тех, кто не достоин уважения, но никогда не обидит неимущих. Как любой успешный преступник, он однажды переходит дорогу опасным людям. Очередное дело приводит к разладу с подельниками, которые не принимают его выбор. Пережив покушение, Паркер горит желанием отомстить предателям любой ценой. С помощью прекрасной напарницы и врожденного таланта он добьется того, что считает справедливостью.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Паркер»

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