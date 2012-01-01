Паркер (фильм, 2012) смотреть онлайн
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Сюжет
Преступник не остановится ни перед чем на своем пути. Дженнифер Лопез и Джейсон Стэйтем в ярком криминальном триллере.
Паркер — Робин Гуд в мире воров. Он без зазрения совести обкрадывает тех, кто не достоин уважения, но никогда не обидит неимущих. Как любой успешный престу�пник, он однажды переходит дорогу опасным людям. Очередное дело приводит к разладу с подельниками, которые не принимают его выбор. Пережив покушение, Паркер горит желанием отомстить предателям любой ценой. С помощью прекрасной напарницы и врожденного таланта он добьется того, что считает справедливостью.
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Информация
Рейтинг
- ТХРежиссёр
Тейлор
Хэкфорд
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- МЧАктёр
Майкл
Чиклис
- Актёр
Ник
Нолти
- ЭБАктриса
Эмма
Бут
- Актёр
Уэнделл
Пирс
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- ДБАктёр
Дэниэл
Бернхард
- Актёр
Бобби
Каннавале
- ДДСценарист
Джон
Дж. МакЛафлин
- ДЭСценарист
Дональд
Э. Уэстлейк
- ЛАПродюсер
Лес
Александр
- ТХПродюсер
Тейлор
Хэкфорд
- СКПродюсер
Сидни
Киммел
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- МЛХудожница
Мара
ЛеПере-Шлуп
- МБХудожница
Мелисса
Брюнинг
- ДМОператор
Джеймс
М. Муро
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли