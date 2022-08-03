Профессионал (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Боевик «Профессионал», снятый Гэри МакКендри, — это идеальный мужской микс из динамичного сюжета, красивых рукопашных боев и погонь. История основана на реальных событиях и смотрится на одном дыхании. Дополнительный бонус — превосходный актерский состав с участием Роберта Де Ниро, Клайва Оуэна и Джейсона Стейтема.

Фильм «Профессионал» рассказывает о жизни Дэнни Брайса — секретного агента и профессионального наемника международного уровня в исполнении Джейсона Стейтема, который ушел в отставку из-за травмы. Пуля в плечо навсегда отбила у него желание возвращаться к опасной работе. Теперь он хочет забыть о ней и насладиться спокойной жизнью. Но у судьбы, похоже, другие планы. Брайсу придется лицом к лицу столкнуться с прошлым, от которого он так хотел убежать.

По сюжету «Профессионала» бывший напарник главного героя попадает в плен к арабскому шейху. Он оказывается орудием мести. А Дэнни остается только бросить все и бежать на помощь. Иного выхода у него нет. Ради спасения друга ему придется вспомнить все мастерство, найти и обезвредить трех спецназовцев, лишивших жизни сына шейха. Раньше он с легкостью справлялся с подобными заданиями, но сейчас он оказался по другую сторону баррикад. Ему придется вступить в противоборство со всеми бывшими сослуживцами.

«Профессионал» — это х/ф о крепкой мужской дружбе, но в нем есть место и для любви. Сердце главного героя не свободно, поэтому ему есть что терять. Смотрите онлайн в нашем кинотеатре, как он справится со всеми проблемами и чем закончится это противостояние!

