Биография

Ивонн Страховски — австралийский актриса польского происхождения. Родилась в Новом Южном Уэльсе 30 июля 1982 года. Известна по сериалам «Рассказ служанки», «24 часа: Проживи еще один день» и «Чак». Обладательница премий «Эмми» и Гильдии киноактеров. Страховски выросла в городе Веррингтон-Даунс в семье инженера-электроника и лаборантки. Актерским мастерством начала заниматься в 12 лет. Школьные годы провела в Колледже Санта-Сабина в Стратфилде. В 2003 году училась в театре Nepean при университете Западного Сиднея и стала соучредителем небольшой театральной труппы. Для съемок в сериале «Чак» переехала в США. Озвучивала Миранду Лоусон в трех частях мобильной игры Mass Effect, а также Айю Бред в The 3rd Birthday — английской версии спин-оффа Parasite Eve. Впервые появилась в кино и на телевидении в Австралии: участвовала в сатирическом шоу Doble the Fist и в австралийском драматическом сериале «Мыс». В 2011 году появилась в фильме «Профессионал», где играла вместе с Джейсоном Стэтхэмом, Клайвом Оуэном и Робертом Де Ниро. Играла в комедии 2012 года «Проклятье моей матери» с Сетом Рогеном и Барбарой Стрейзанд. Также Страховски исполнила главную женскую роль в фильме «Я, Франкенштейн», сыграла Ханну Маккей в седьмом и восьмом сезонах сериала «Декстер». С 2017 года играет Серену Джой Уотерфорд в популярном драматическом сериале «Рассказ служанки». За свою роль Страховски была номинирована на премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале.