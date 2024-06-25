Пила. Джокер (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Отчаянный детектив ищет жестокого маньяка, организовавшего игру на выживание в дарквебе. Мрачный триллер «Пила. Джокер» — фильм о том, к чему может привести стремление к славе.



В дарквебе появляется сайт, где эксцентричный мужчина в маске ведет стрим, на котором убивает людей, а способ расправы выбирают сами зрители. Очередная жертва — невинная женщина — погибает от лезвий бензопилы. Расследовать произошедшее поручают детективу Бену Джейкобсу, но он не находит никаких следов преступника. Единственный человек, который может ему помочь — Рэймонд Лорк, печально известный хакер, которого посадил за решетку сам Джейкобс. Времени остается мало, кровожадный маньяк транслирует все больше смертей, поэтому детектив идет на сделку с совестью.



Сумеет ли он остановить бессмысленную резню, вы узнаете, когда будете смотреть «Пила. Джокер» — фильм 2024 года онлайн доступен на Wink.

