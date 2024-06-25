Пила. Джокер
Wink
Фильмы
Пила. Джокер
7.72023, DarkGame
Ужасы, Триллер96 мин18+

Пила. Джокер (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Отчаянный детектив ищет жестокого маньяка, организовавшего игру на выживание в дарквебе. Мрачный триллер «Пила. Джокер» — фильм о том, к чему может привести стремление к славе.

В дарквебе появляется сайт, где эксцентричный мужчина в маске ведет стрим, на котором убивает людей, а способ расправы выбирают сами зрители. Очередная жертва — невинная женщина — погибает от лезвий бензопилы. Расследовать произошедшее поручают детективу Бену Джейкобсу, но он не находит никаких следов преступника. Единственный человек, который может ему помочь — Рэймонд Лорк, печально известный хакер, которого посадил за решетку сам Джейкобс. Времени остается мало, кровожадный маньяк транслирует все больше смертей, поэтому детектив идет на сделку с совестью.

Сумеет ли он остановить бессмысленную резню, вы узнаете, когда будете смотреть «Пила. Джокер» — фильм 2024 года онлайн доступен на Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пила. Джокер»