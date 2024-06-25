Пила. Джокер (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Отчаянный детектив ищет жестокого маньяка, организовавшего игру на выживание в дарквебе. Мрачный триллер «Пила. Джокер» — фильм о том, к чему может привести стремление к славе.
В дарквебе появляется сайт, где эксцентричный мужчина в маске ведет стрим, на котором убивает людей, а способ расправы выбирают сами зрители. Очередная жертва — невинная женщина — погибает от лезвий бензопилы. Расследовать произошедшее поручают детективу Бену Джейкобсу, но он не находит никаких следов преступника. Единственный человек, который может ему помочь — Рэймонд Лорк, печально известный хакер, которого посадил за решетку сам Джейкобс. Времени остается мало, кровожадный маньяк транслирует все больше смертей, поэтому детектив идет на сделку с совестью.
Сумеет ли он остановить бессмысленную резню, вы узнаете, когда будете смотреть «Пила. Джокер» — фильм 2024 года онлайн доступен на Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы, Триллер
КачествоFull HD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
- ХДРежиссёр
Ховард
Дж. Форд
- Актёр
Эд
Вествик
- ЭПАктёр
Эндрю
П. Стивен
- НЦАктриса
Наталья
Цветкова
- ЛУАктриса
Лола
Уэйн
- РААктёр
Рори
Александр
- ЭМАктёр
Эндрю
Макгиллан
- МРАктриса
Мицли
Роуз
- РЙАктёр
Рик
Йейл
- РРАктриса
Роуз
Рейнольдс
- ГГСценарист
Гари
Грант
- ДКПродюсер
Джозеф
Крепальди
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- НЦАктриса дубляжа
Наталья
Цветкова
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ЛСХудожник
Луис
Сан Мартин