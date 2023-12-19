Фильм Дворец (2023)

Новогодняя ночь в Швейцарских Альпах: ироничная комедия о богачах в духе «Белого Лотоса».



Заканчивается 1999-й год, и сливки общества разной степени значимости стекаются в фешенебельный отель-замок, затерянный в горах. Гостями дворца 31 декабря оказываются пожилой миллиардер с двадцатилетней женой, пластический хирург, французская маркиза, порноактер на пенсии, аферист и пара русских с пачками наличных. Эта разношерстная компания в течение суток будет знакомиться, уживаться друг с другом и сводить с ума персонал, вынужденный выполнять каждую их прихоть. У каждого из них свои проблемы — с собачками, пингвинами, ворованными деньгами и незаконными детьми.



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