Фильм Дворец (2023)
О фильме
Новогодняя ночь в Швейцарских Альпах: ироничная комедия о богачах в духе «Белого Лотоса».
Заканчивается 1999-й год, и сливки общества разной степени значимости стекаются в фешенебельный отель-замок, затерянный в горах. Гостями дворца 31 декабря оказываются пожилой миллиардер с двадцатилетней женой, пластический хирург, французская маркиза, порноактер на пенсии, аферист и пара русских с пачками наличных. Эта разношерстная компания в течение суток будет знакомиться, уживаться друг с другом и сводить с ума персонал, вынужденный выполнять каждую их прихоть. У каждого из них свои проблемы — с собачками, пингвинами, ворованными деньгами и незаконными детьми.
Чем закончится эта невероятная ночь? Ярмарка тщеславия Романа Полански с Микки Рурком и Александром Петровым — смотреть фильм «Дворец» 2023 года можно онлайн на платформе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Роман
Полански
- ОМАктёр
Оливер
Мазуччи
- Актёр
Микки
Рурк
- ФААктриса
Фанни
Ардан
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- МПАктёр
Милан
Пешель
- Актёр
Александр
Петров
- Актёр
Жоакин
де Алмейда
- Актёр
Фортунато
Серлино
- БДАктриса
Бронвин
Джеймс
- ДЭАктёр
Дэнни
Экснар
- ЭПСценарист
Эва
Пясковская
- Сценарист
Роман
Полански
- ЕССценарист
Ежи
Сколимовский
- ЛБПродюсер
Лука
Барбарески
- ВГПродюсер
Войцех
Гостомчик
- ПБПродюсер
Пётр
Богуш
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- КПХудожник
Карло
Поджоли
- ЭдМонтажёр
Эрве
де Люз
- ПЭОператор
Павел
Эдельман
- АДКомпозитор
Александр
Деспла