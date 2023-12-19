Дворец
Wink
Фильмы
Дворец
5.92023, The Palace
Комедия94 мин18+
Эксцентричные миллионеры встречают Новый 2000 год в роскошном отеле. Ироничная комедия Романа Полански с Александром Петровым

Фильм Дворец (2023)

О фильме

Новогодняя ночь в Швейцарских Альпах: ироничная комедия о богачах в духе «Белого Лотоса».

Заканчивается 1999-й год, и сливки общества разной степени значимости стекаются в фешенебельный отель-замок, затерянный в горах. Гостями дворца 31 декабря оказываются пожилой миллиардер с двадцатилетней женой, пластический хирург, французская маркиза, порноактер на пенсии, аферист и пара русских с пачками наличных. Эта разношерстная компания в течение суток будет знакомиться, уживаться друг с другом и сводить с ума персонал, вынужденный выполнять каждую их прихоть. У каждого из них свои проблемы — с собачками, пингвинами, ворованными деньгами и незаконными детьми.

Чем закончится эта невероятная ночь? Ярмарка тщеславия Романа Полански с Микки Рурком и Александром Петровым — смотреть фильм «Дворец» 2023 года можно онлайн на платформе Wink.

Страна
Италия, Франция, Швейцария, Польша
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дворец»