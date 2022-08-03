Ролли и Эльф: Невероятные приключения (фильм, 2007) смотреть онлайн

Где-то далеко, в дремучих скандинавских лесах проживает веселый сказочный народец — Ролли. Забот у Ролли никаких, а любимое занятие — устраивать друг другу веселые, хотя и не всегда безобидные розыгрыши. Но беззаботная жизнь внезапно обрывается! В лес приходит страшная беда, грозящая погубить всех его обитателей. Единственный путь к спасению — отыскать волшебное сердце, но путь к нему полон опасных приключений — пройти его и уберечь от гибели волшебную страну помогут только дружба и преданность!

