Ролли и Эльф: Невероятные приключения (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.92007, Ролли и Эльф: Невероятные приключения
Мультфильм, Семейный77 мин0+
Фильм в подписке «Wink Дети»
О фильме
Где-то далеко, в дремучих скандинавских лесах проживает веселый сказочный народец — Ролли. Забот у Ролли никаких, а любимое занятие — устраивать друг другу веселые, хотя и не всегда безобидные розыгрыши. Но беззаботная жизнь внезапно обрывается! В лес приходит страшная беда, грозящая погубить всех его обитателей. Единственный путь к спасению — отыскать волшебное сердце, но путь к нему полон опасных приключений — пройти его и уберечь от гибели волшебную страну помогут только дружба и преданность!
СтранаГермания, Россия, Великобритания, Финляндия
ЖанрСемейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ПЛРежиссёр
Пекка
Лехтосаари
- АИРежиссёр
Андрей
Игнатенко
- МКАктёр
Макензи
Крук
- ЛСАктриса
Лиза
Стэнсфилд
- ДГАктёр
Джеймс
Грин
- РХАктёр
Роджер
Хэммонд
- АКАктёр
Аааре
Карен
- ЮКАктёр
Юрки
Ковалефф
- СЛАктриса
Сайя
Лентонен
- ГМАктёр
Гари
Мартин
- ДМАктёр
Джим
МакМанус
- МРАктёр
Матти
Ранин
- ПЛСценарист
Пекка
Лехтосаари
- БДСценарист
Брендан
Доннисон
- АТСценарист
Аллан
Туппурайнен
- СБПродюсер
Стефан
Бейтен
- МДПродюсер
Майк
Дауни
- ИМПродюсер
Илкка
Матила
- Актёр дубляжа
Игорь
Ясулович
- Актёр дубляжа
Борис
Клюев
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Меншагин
- ЯКХудожник
Янне
Копу
- АРМонтажёр
Алекс
Райдж
- ТККомпозитор
Туомас
Кантелинен