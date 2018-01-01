Wink
Юрки Ковалефф
Jyrki Kovaleff

Карьера
Актёр
Дата рождения
2 января 1954 г. (55 лет)
Дата смерти
3 ноября 2009 г.

Фильмография

Актёр