Биография

Джеймс Грин – актер с ирландскими корнями, который родился 19 мая1931 года в Белфасте. Имеет достаточно большую фильмографию и является востребованным актером даже в весьма пожилом возрасте. Актер начал свою карьеру в 1956 г., когда закончил обучение в вузе, и за эти 40 лет успешной актерской карьеры он снялся в большом количестве сериалов и участвовал в множестве пьес. Наиболее часто получал в кино Джеймс Грин роли священников и адвокатов, а также успешно играл офицеров и солдат. Последние годы часто играет судей. Интересно, что в период с 1959 по 1965 годы он трудился диктором на телевидении в Ольстере, и это дало ему достаточно большой опыт. На сегодняшний день актеру 89 лет, и последние его работы в кино были несколько лет назад. Среди наиболее ярких работ можно выделить с Джеймсом Грином фильмы «Из ада» с Джонни Деппом и «Рожденный убивать» – небольшой сериал. Фильмы из числа новых проектов – это «Bad Drawings» 2017 года, «Ван Гог. С любовью, Винсент» 2017 года, «Волчий зал» – минисериал 2015 года и другие. Но самый яркий проект, в котором он принимал участие, – это сериал «Доктор Кто», культовый британский сериал, где он, правда, сыграл только эпизодическую роль.