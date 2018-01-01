Wink
Красная палатка
Актёры и съёмочная группа фильма «Красная палатка»

Режиссёры

Михаил Калатозов

Режиссёр

Актёры

Питер Финч

Peter Finch
АктёрУмберто Нобиле
Шон Коннери

Sean Connery
АктёрРоалд Амундсен
Клаудия Кардинале

Claudia Cardinale
АктрисаВалерия
Харди Крюгер

Hardy Krüger
АктёрЛундборг
Эдуард Марцевич

АктёрМальмгрен
Марио Адорф

Mario Adorf
АктёрБьяджи
Луиджи Вануччи

Luigi Vannucchi
АктёрДзаппи
Григорий Гай

АктёрСамойлович
Никита Михалков

АктёрЧухновский
Донатас Банионис

АктёрМарьяно
Массимо Джиротти

Massimo Girotti
АктёрРоманья
Николай Иванов

АктёрКолька Шмидт
Борис Хмельницкий

АктёрВильери
Юрий Соломин

АктёрТрояни
Юрий Визбор

АктёрБегоунек
Отар Коберидзе

АктёрЧичони
Феликс Эйнас

Актёр
Борис Голдаев

Актёр
Юрий Назаров

АктёрАнатолий Алексеев
Леонид Каневский

Актёритальянский радист
Эрнст Романов

Актёрполярник
Рогволд Суховерко

Актёр
Бруно Оя

Bruno O'Ya
Актёрнорвежский радист
Галина Микеладзе

Актриса
Рейн Арен

АктёрКарл Эгги
Борис Клюев

Актёррепортер
Александр Январев

АктёрСтраубе
Владимир Смирнов

АктёрШелагин
Олег Мокшанцев

АктёрПавел Акимович Пономарёв
Андрей Вертоградов

Актёррадист 'Читта ди Милано'
Степан Крылов

Актёрбоцман
Глеб Плаксин

Актёррепортёр
Николай Сморчков

Актёрморяк
Станислав Хитров

Актёррадист ледокола 'Красин'
Дмитрий Миргородский

АктёрКаратти
Пол Скофилд

Paul Scofield
Актёр
Ээве Киви

Актриса
Виталий Матвеев

Актёр
Виктор Шульгин

Актёр
Хайнц Браун

Актёррепортёр
Людмила Цветкова

Актриса
Тенгиз Арчвадзе

АктёрАлессандрини

Сценаристы

Роберт Болт

Robert Bolt
Сценарист
Эннио Де Кончини

Ennio De Concini
Сценарист
Михаил Калатозов

Сценарист
Юрий Нагибин

Сценарист

Продюсеры

Франко Кристальди

Franco Cristaldi
Продюсер

Монтажёры

Джон Ширли

John Shirley
Монтажёр
Питер Зиннер

Peter Zinner
Монтажёр

Операторы

Леонид Калашников

Оператор

Композиторы

Эннио Морриконе

Ennio Morricone
Композитор
Александр Зацепин

Композитор