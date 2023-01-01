Биография

Николай Маликов – актер театра и кино, мастер озвучивания и дубляжа. Его фильмография насчитывает более 80 работ. В отечественных фильмах ему часто доверяли играть значимых эпизодических персонажей, поскольку артист мастерски передавал характер даже героев, которые появлялись в кадре без слов. Будущий актер родился в 1948 году. Получив среднее образование, он решил освоить актерское мастерство и поступил во ВГИК. Обучался профессии в мастерской Б. Бабочкина. В 1970 г. получил диплом вуза. Первые роли Николай Маликов сыграл в Театре киноактера, на сцене которого выступал в течение 33 лет. Еще в студенческие годы юноша начал сниматься в кино. Дебют молодого артиста в кинематографе состоялся в 1969 г. Он исполнил небольшую роль в картине «Деревенский детектив». С этого момента актер стал часто появляться на экране. В большинстве фильмов Николай Маликов играл эпизодические роли и воплощал яркие образы героев второго плана. В начале творческого пути он снялся в лентах «Дела сердечные», «Друзья мои», «Иван Васильевич меняет профессию». Наиболее значимыми для актера стали картины «Два капитана», «Трактир на Пятницкой», «Всем – спасибо!», «Надежда и опора», «Покровские ворота», «Чародеи», «Михайло Ломоносов», «Частный детектив, или Операция \"Кооперация\"»."