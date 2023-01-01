Чудесный колокольчик (мультфильм, 1949) смотреть онлайн

Сюжет

Отправила злая мачеха приемную дочь с глаз долой. Приказала сидеть в лесу, пока не спрядёт целый воз шерсти. Попала Маша в землянку к медведю. Прибрала в горнице, обед приготовила, мышку досыта накормила. Пришел вечером хозяин. Понравилось ему, как управилась девочка с делами. За ночь спряли они с мышью всю шерсть, а на утро отправили Машу домой с богатыми подарками.



Позавидовала мачеха неожиданным дарам и отправила в лес родную дочь — Лушу. Та все сделала наоборот. В комнате навела беспорядок и медведю с мышкой надерзила. Потребовала себе набить повозку мехами, да серебром с золотом. Поехала домой, но по дороге кони, обратившись в сов, улетели прочь, а все ее богатство превратилось в кучу черепков.



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