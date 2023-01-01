Чудесный колокольчик
Wink
Фильмы
Чудесный колокольчик

Чудесный колокольчик (мультфильм, 1949) смотреть онлайн

9.41949, Чудесный колокольчик
Мультфильмы19 мин0+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Сюжет

Отправила злая мачеха приемную дочь с глаз долой. Приказала сидеть в лесу, пока не спрядёт целый воз шерсти. Попала Маша в землянку к медведю. Прибрала в горнице, обед приготовила, мышку досыта накормила. Пришел вечером хозяин. Понравилось ему, как управилась девочка с делами. За ночь спряли они с мышью всю шерсть, а на утро отправили Машу домой с богатыми подарками.

Позавидовала мачеха неожиданным дарам и отправила в лес родную дочь — Лушу. Та все сделала наоборот. В комнате навела беспорядок и медведю с мышкой надерзила. Потребовала себе набить повозку мехами, да серебром с золотом. Поехала домой, но по дороге кони, обратившись в сов, улетели прочь, а все ее богатство превратилось в кучу черепков.

Чудесный колокольчик смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чудесный колокольчик»

Всё