Чудесный колокольчик (мультфильм, 1949) смотреть онлайн
Сюжет
Отправила злая мачеха приемную дочь с глаз долой. Приказала сидеть в лесу, пока не спрядёт целый воз шерсти. Попала Маша в землянку к медведю. Прибрала в горнице, обед приготовила, мышку досыта накормила. Пришел вечером хозяин. Понравилось ему, как управилась девочка с делами. За ночь спряли они с мышью всю шерсть, а на утро отправили Машу домой с богатыми подарками.
Позавидовала мачеха неожиданным дарам и отправила в лес родную дочь — Лушу. Та все сделала наоборот. В комнате навела беспорядок и медведю с мышкой надерзила. Потребовала себе набить повозку мехами, да серебром с золотом. Поехала домой, но по дороге кони, обратившись в сов, улетели прочь, а все ее богатство превратилось в кучу черепков.
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Информация
СтранаСССР
КачествоFull HD
ЖанрыМультфильмы
Рейтинг
- ВБРежиссёр
Валентина
Брумберг
- ЗБРежиссёр
Зинаида
Брумберг
- МЯАктёр
Михаил
Яншин
- ГНАктриса
Галина
Новожилова
- АДАктриса
Александра
Денисова
- ВБАктриса
Вера
Бендина
- ТЦАктриса
Татьяна
Цыганок
- ВГАктёр
Владимир
Готовцев
- ЖБАктриса
Жанна
Балашова
- ИМАктриса
Ирина
Маликова
- АКАктёр
Александр
Котов
- ВОАктёр
Виталий
Ованесов
- ЗФСценарист
Зинаида
Филимонова
- НВОператор
Николай
Воинов
- ВОКомпозитор
Виктор
Оранский