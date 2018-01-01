Wink
Детям
Человечка нарисовал я
Актёры и съёмочная группа фильма «Человечка нарисовал я»

Актёры и съёмочная группа фильма «Человечка нарисовал я»

Режиссёры

Валентина Брумберг

Валентина Брумберг

Режиссёр
Зинаида Брумберг

Зинаида Брумберг

Режиссёр

Актёры

Серафим Аникеев

Серафим Аникеев

Актёр
Серафима Бирман

Серафима Бирман

Актриса
Владимир Лепко

Владимир Лепко

Актёр
Сергей Мартинсон

Сергей Мартинсон

Актёр
Георгий Милляр

Георгий Милляр

Актёр
Галина Новожилова

Галина Новожилова

Актриса
Сергей Цейц

Сергей Цейц

Актёр
Андрей Тутышкин

Андрей Тутышкин

Актёр
Георгий Вицин

Георгий Вицин

Актёр
Михаил Яншин

Михаил Яншин

Актёр

Сценаристы

Николай Эрдман

Николай Эрдман

Сценарист
Михаил Вольпин

Михаил Вольпин

Сценарист

Художники

Лана Азарх

Лана Азарх

Художница
Валентин Лалаянц

Валентин Лалаянц

Художник
Фаина Епифанова

Фаина Епифанова

Художница
Фёдор Хитрук

Фёдор Хитрук

Художник
Мария Мотрук

Мария Мотрук

Художница
Елена Хлудова

Елена Хлудова

Художница
Борис Бутаков

Борис Бутаков

Художник

Операторы

Елена Петрова

Елена Петрова

Оператор

Композиторы

Никита Богословский

Никита Богословский

Композитор