Накануне (фильм, 1959) смотреть онлайн
1959, Накануне
Драма, Исторический83 мин0+
О фильме
Фарфоровой красоты Елена Николаевна Стахова, дочь столбового дворянина, влюбилась в замечательного человека - болгарского студента Дмитрия Никаноровича Инсарова, неимущего демократа-разночинца, и тайком от родителей вышла за него замуж. Болгария уже 400 лет боролась за свободу против турков-поработителей. Елена решила уехать с мужем в эту страну.
Ее мать Анна Васильевна Стахова и отец были против, но прогрессивная девушка, полная возвышенных идеалов, стремления к свободе, деятельному добру, настояла на своем, она готова на жертвы и лишения.
СтранаСССР, Болгария
ЖанрИсторический, Драма
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb