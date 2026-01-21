Накануне (фильм, 1959) смотреть онлайн

Фарфоровой красоты Елена Николаевна Стахова, дочь столбового дворянина, влюбилась в замечательного человека - болгарского студента Дмитрия Никаноровича Инсарова, неимущего демократа-разночинца, и тайком от родителей вышла за него замуж. Болгария уже 400 лет боролась за свободу против турков-поработителей. Елена решила уехать с мужем в эту страну.



Ее мать Анна Васильевна Стахова и отец были против, но прогрессивная девушка, полная возвышенных идеалов, стремления к свободе, деятельному добру, настояла на своем, она готова на жертвы и лишения.

