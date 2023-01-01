Морозко (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Звезда «Курьера» и фэнтези «Тот самый Мюнхгаузен» Инна Чурикова в знаменитой экранизации народной сказки от Александра Роу.



Живут старик со старухой, и есть у них двое детей. Марфушка, родная дочь старухи, живет припеваючи: мать пылинки с нее сдувает и заставляет мужа и падчерицу обслуживать прихоти любимой душеньки. Настеньке живется не сладко, но она не жалуется. Между тем завидный жених по имени Иван отправляется на поиски будущей невесты. В пути молодец встречает лесного колдуна Старичка-Боровичка и проявляет себя как невежу и хвастуна. Когда герой случайно встречает Настеньку, то поражает ее своей жестокостью, и вскоре оборачивается чудовищем, похожим на медведя. Тем временем старуха собирается выдавать Марфушеньку-душеньку замуж и выгоняет падчерицу из дома.



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