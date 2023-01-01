Морозко (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Звезда «Курьера» и фэнтези «Тот самый Мюнхгаузен» Инна Чурикова в знаменитой экранизации народной сказки от Александра Роу.
Живут старик со старухой, и есть у них двое детей. Марфушка, родная дочь старухи, живет припеваючи: мать пылинки с нее сдувает и заставляет мужа и падчерицу обслуживать прихоти любимой душеньки. Настеньке живется не сладко, но она не жалуется. Между тем завидный жених по имени Иван отправляется на поиски будущей невесты. В пути молодец встречает лесного колдуна Старичка-Боровичка и проявляет себя как невежу и хвастуна. Когда герой случайно встречает Настеньку, то поражает ее своей жестокостью, и вскоре оборачивается чудовищем, похожим на медведя. Тем временем старуха собирается выдавать Марфушеньку-душеньку замуж и выгоняет падчерицу из дома.
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Информация
Рейтинг
- АРРежиссёр
Александр
Роу
- АХАктёр
Александр
Хвыля
- НСАктриса
Наталья
Седых
- ЭИАктёр
Эдуард
Изотов
- Актриса
Инна
Чурикова
- ППАктёр
Павел
Павленко
- ВААктриса
Вера
Алтайская
- ГМАктёр
Георгий
Милляр
- ГБАктриса
Галина
Борисова
- АКАктёр
Анатолий
Кубацкий
- ВБАктёр
Валентин
Брылеев
- НЭСценарист
Николай
Эрдман
- МВСценарист
Михаил
Вольпин
- МЯАктёр дубляжа
Михаил
Яншин
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Медведев
- АОМонтажёр
А.
Овчарова
- НБКомпозитор
Николай
Будашки�н