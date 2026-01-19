И жизнь, и слезы, и любовь
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И жизнь, и слезы, и любовь

И жизнь, и слезы, и любовь (фильм, 1983) смотреть онлайн

9.01983, И жизнь, и слезы, и любовь
Драма97 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Скучным и однообразным было существование обитателей дома ветеранов. Все изменилось с приездом нового главного врача. Она старается не только лечить недуги стариков, но возвратить им утраченный было интерес к жизни, веру в то, что можно еще любить и быть любимым...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb