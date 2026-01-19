И жизнь, и слезы, и любовь (фильм, 1983) смотреть онлайн
9.01983, И жизнь, и слезы, и любовь
Драма97 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Скучным и однообразным было существование обитателей дома ветеранов. Все изменилось с приездом нового главного врача. Она старается не только лечить недуги стариков, но возвратить им утраченный было интерес к жизни, веру в то, что можно еще любить и быть любимым...
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb
- НГРежиссёр
Николай
Губенко
- ЖБАктриса
Жанна
Болотова
- ЕФАктриса
Елена
Фадеева
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- КИАктриса
Капитолина
Ильенко
- Актёр
Петр
Щербаков
- ФНАктёр
Федор
Никитин
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- СМАктёр
Сергей
Мартинсон
- МСАктриса
Мария
Скворцова
- Актриса
Наталья
Гундарева
- НГСценарист
Николай
Губенко
- ПСМонтажёр
Полина
Скачкова
- ЛКОператор
Леонид
Калашников
- ИНКомпозитор
Игорь
Назарук