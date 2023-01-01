Про дракона на балконе, про ребят и самокат (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно
8.61976, Про дракона на балконе, про ребят и самокат
Комедии, Кино для детей60 мин6+
Сюжет
Про удивительные приключения школьников Миши и Лиды, её братишки Женьки и пенсионера Сергея Васильевича, причиной которых стал миникрокодил «Дракон», любимец писателя-путешественника Мамонтова.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Семейные, Кино для детей, Приключения
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- ГХРежиссёр
Геннадий
Харлан
- АААктёр
Анатолий
Адоскин
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- МИАктриса
Марина
Иванова
- БКАктёр
Борис
Козубович
- АРАктёр
Андрей
Роговой
- ВРАктёр
Виктор
Роговой
- ВРАктёр
Владимир
Роговой
- СМАктёр
Сергей
Мартинсон
- ИМАктриса
Ирина
Мурзаева
- АЗАктриса
Александра
Зимина
- АСПродюсер
Александр
Середа
- ЛММонтажёр
Л.
Малахова
- ЛПОператор
Леонид
Пекарский
- АЖКомпозитор
Александр
Журбин