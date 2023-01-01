Про дракона на балконе, про ребят и самокат
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Про дракона на балконе, про ребят и самокат

Про дракона на балконе, про ребят и самокат (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

8.61976, Про дракона на балконе, про ребят и самокат
Комедии, Кино для детей60 мин6+

Сюжет

Про удивительные приключения школьников Миши и Лиды, её братишки Женьки и пенсионера Сергея Васильевича, причиной которых стал миникрокодил «Дракон», любимец писателя-путешественника Мамонтова.

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5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Про дракона на балконе, про ребят и самокат»

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