Сказка о потерянном времени (фильм, 1964) смотреть онлайн

Сюжет

Петя Зубов привык тратить время напрасно, чем и решили воспользоваться четыре престарелых волшебника-злодея. Они отнимают у Пети и еще трех детей время их жизни, и ребята превращаются в стариков, в то время как волшебники становятся школьниками. Удастся ли детям снять заклятие?



Сказка о потерянном времени смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.