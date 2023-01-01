Сказка о потерянном времени (фильм, 1964) смотреть онлайн
1964, Сказка о потерянном времени
Фэнтези, Кино для детей75 мин0+
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Сюжет
Петя Зубов привык тратить время напрасно, чем и решили воспользоваться четыре престарелых волшебника-злодея. Они отнимают у Пети и еще трех детей время их жизни, и ребята превращаются в стариков, в то время как волшебники становятся школьниками. Удастся ли детям снять заклятие?
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Информация
КачествоSD
ЖанрыКино для детей, Фэнтези
Рейтинг
7.9 К�иноПоиск
7.1 IMDb
- АПРежиссёр
Александр
Птушко
- Актёр
Олег
Анофриев
- ГПАктёр
Гриша
Плоткин
- СМАктёр
Сергей
Мартинсон
- ЕСАктёр
Евгений
Соколов
- Актёр
Георгий
Вицин
- СКАктёр
Сергей
Карпоносов
- ИМАктриса
Ирина
Мурзаева
- ЗКАктриса
Зинаида
Кукушкина
- ВТАктриса
Валентина
Телегина
- ТДАктриса
Татьяна
Донценко
- ВЛСценарист
Владимир
Лифшиц
- ЕШСценарист
Евгений
Шварц
- ИХПродюсер
И.
Харитонов
- МВАктриса дубляжа
Мария
Виногр�адова
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Мартинсон
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корабельникова
- СРОператор
Самуил
Рубашкин
- ИМКомпозитор
Игорь
Морозов