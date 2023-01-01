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Сказка о потерянном времени

Сказка о потерянном времени (фильм, 1964) смотреть онлайн

1964, Сказка о потерянном времени
Фэнтези, Кино для детей75 мин0+

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Сюжет

Петя Зубов привык тратить время напрасно, чем и решили воспользоваться четыре престарелых волшебника-злодея. Они отнимают у Пети и еще трех детей время их жизни, и ребята превращаются в стариков, в то время как волшебники становятся школьниками. Удастся ли детям снять заклятие?

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Информация

Качество
SD
Жанры
Кино для детей, Фэнтези

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сказка о потерянном времени»