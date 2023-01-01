Wink
Детям
Сказка о потерянном времени
Актёры и съёмочная группа фильма «Сказка о потерянном времени»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сказка о потерянном времени»

Режиссёры

Александр Птушко

Александр Птушко

Режиссёр

Актёры

Олег Анофриев

Олег Анофриев

Актёрвзрослый Петя Зубов
Гриша Плоткин

Гриша Плоткин

Актёрмолодой Петя Зубов
Сергей Мартинсон

Сергей Мартинсон

Актёрвзрослый Прокофий Прокофьевич
Евгений Соколов

Евгений Соколов

Актёрмолодой Прокофий Прокофьевич
Георгий Вицин

Георгий Вицин

Актёрвзрослый Андрей Андреич
Сергей Карпоносов

Сергей Карпоносов

Актёрмолодой Андрей Андреич
Ирина Мурзаева

Ирина Мурзаева

Актрисавзрослая Анна Ивановна
Зинаида Кукушкина

Зинаида Кукушкина

Актрисамолодая Анна Ивановна
Валентина Т�елегина

Валентина Телегина

Актрисавзрослая Авдотья Петровна
Татьяна Донценко

Татьяна Донценко

Актрисамолодая Авдотья Петровна

Сценаристы

Владимир Лифшиц

Владимир Лифшиц

Сценарист
Евгений Шварц

Евгений Шварц

Сценарист

Продюсеры

И. Харитонов

И. Харитонов

Продюсер

Актёры дубляжа

Мария Виноградова

Мария Виноградова

Актриса дубляжа
Сергей Мартинсон

Сергей Мартинсон

Актёр дубляжа
Маргарита Корабельникова

Маргарита Корабельникова

Актриса дубляжа

Операторы

Самуил Рубашкин

Самуил Рубашкин

Оператор

Композиторы

Игорь Морозов

Игорь Морозов

Композитор