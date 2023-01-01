WinkДетямСказка о потерянном времениАктёры и съёмочная группа фильма «Сказка о потерянном времени»
Актёры и съёмочная группа фильма «Сказка о потерянном времени»
Режиссёры
Актёры
Актёрвзрослый Петя Зубов
Олег Анофриев
Актёрмолодой Петя Зубов
Гриша Плоткин
Актёрвзрослый Прокофий Прокофьевич
Сергей Мартинсон
Актёрмолодой Прокофий Прокофьевич
Евгений Соколов
Актёрвзрослый Андрей Андреич
Георгий Вицин
Актёрмолодой Андрей Андреич
Сергей Карпоносов
Актрисавзрослая Анна Ивановна
Ирина Мурзаева
Актрисамолодая Анна Ивановна
Зинаида Кукушкина
Актрисавзрослая Авдотья Петровна
Валентина Телегина
Актрисамолодая Авдотья Петровна