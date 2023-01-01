С юбилеем подождем (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно
8.91985, С юбилеем подождем
Драмы87 мин12+
Сюжет
Председатель передового колхоза решает поддержать убыточные хозяйства. Перестроечная драма с Кириллом Лавровым
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- БГРежиссёр
Борис
Горошко
- КЛАктёр
Кирилл
Лавров
- Актёр
Леонид
Неведомский
- БНАктёр
Борис
Новиков
- ЛВАктриса
Любовь
Виролайнен
- АДАктёр
Александр
Денисо�в
- ЛПАктриса
Людмила
Писарева
- ТЧАктриса
Татьяна
Чекатовская
- Актёр
Владимир
Талашко
- Актёр
Владимир
Носик
- ИВАктёр
Игорь
Васильев
- ЕБСценарист
Евгений
Будинас
- ЭСОператор
Эдуард
Садриев
- ЕДКомпозитор
Евгений
Дога