С юбилеем подождем
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С юбилеем подождем

С юбилеем подождем (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

8.91985, С юбилеем подождем
Драмы87 мин12+

Сюжет

Председатель передового колхоза решает поддержать убыточные хозяйства. Перестроечная драма с Кириллом Лавровым

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb