Биография

Владимир Талашко — актер театра, кино и телевидения. Родился в Грабове 6 марта 1946 года. Будущий артист рос на Донбассе, где его родители работали шахтерами. В 17 лет Владимир случайно попал в труппу Донецкого музыкально-драматического театра — его талант по достоинству оценили на творческом конкурсе. Однако он решил все-таки получить профильное образование и уже через четыре года поступил в Киевский театральный институт. Позже начал преподавать в родном вузе, совмещая работу со съемками. Также пробовал свои силы на телевидении — вел передачи «Полевая почта памяти» и «Будем жить», озвучивал заставки Первого национального канала. Фильмография Владимира Талашко насчитывает более 55 работ. Актера можно встретить в сериалах «Рожденная революцией», «Капитан Немо», «Люди и дельфины», «Батальоны просят огня», «Мертвый. Живой. Опасный» и в картинах «Черный квадрат», «Подземелье ведьм», «Русь изначальная». Всенародную любовь получил после съемок в военной драме «В бой идут одни старики».