Любовь Яровая (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно
8.41970, Любовь Яровая
Драмы, Мелодрамы97 мин16+
О фильме
Годы гражданской войны. Чтобы не пустить в город наступающих белых, председатель Ревкома приказывает взорвать мост. Шпик Яровой, выдающий себя за комиссара, срывает план красных...
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СтранаСССР
ЖанрИсторические, Драмы, Мелодрамы
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ВФРежиссёр
Владимир
Фетин
- Актриса
Людмила
Чурсина
- ВЛАктёр
Василий
Лановой
- РНАктриса
Руфина
Нифонтова
- ВШАктёр
Василий
Шукшин
- КЛАктёр
Кирилл
Лавров
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- НААктриса
Нина
Алисова
- Актёр
Владимир
Кенигсон
- АГАктёр
Алексей
Грибов
- Актриса
Инна
Макарова
- АВСценарист
Арнольд
Витоль
- КТСценарист
Константин
Тренёв
- ИЛПродюсер
Игорь
Лебедь
- ГСХудожник
Геннадий
Сотников
- РШХудожница
Римма
Штиль
- РИМонтажёр
Раиса
Изаксон
- ЕШОператор
Евгений
Шапиро
- ВСКомпозитор
Василий
Соловьев-Седой