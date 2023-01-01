Любовь Яровая
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Любовь Яровая

Любовь Яровая (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

8.41970, Любовь Яровая
Драмы, Мелодрамы97 мин16+

О фильме

Годы гражданской войны. Чтобы не пустить в город наступающих белых, председатель Ревкома приказывает взорвать мост. Шпик Яровой, выдающий себя за комиссара, срывает план красных...

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Страна
СССР
Жанр
Исторические, Драмы, Мелодрамы
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь Яровая»