Любовь Яровая (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

Годы гражданской войны. Чтобы не пустить в город наступающих белых, председатель Ревкома приказывает взорвать мост. Шпик Яровой, выдающий себя за комиссара, срывает план красных...



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