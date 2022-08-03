Из жизни начальника уголовного розыска
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Из жизни начальника уголовного розыска

Из жизни начальника уголовного розыска (фильм, 1983) смотреть онлайн

9.41983, Из жизни начальника уголовного розыска
Драма, Криминал89 мин18+

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О фильме

У полковника Ивана Малыча, начальника уголовного розыска, новые соседи по коммунальной квартире. Это семья Слепнeвых с двумя детьми, душевные и открытые люди. Вот только шофeр Степан Слeпнев – бывший вор, и именно Малыч поспособствовал его аресту и заключению. Действительно ли Степан исправился и завязал с криминалом?

Страна
СССР
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb