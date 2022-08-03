У полковника Ивана Малыча, начальника уголовного розыска, новые соседи по коммунальной квартире. Это семья Слепнeвых с двумя детьми, душевные и открытые люди. Вот только шофeр Степан Слeпнев – бывший вор, и именно Малыч поспособствовал его аресту и заключению. Действительно ли Степан исправился и завязал с криминалом?

