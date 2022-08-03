Из жизни начальника уголовного розыска (фильм, 1983) смотреть онлайн
9.41983, Из жизни начальника уголовного розыска
Драма, Криминал89 мин18+
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О фильме
У полковника Ивана Малыча, начальника уголовного розыска, новые соседи по коммунальной квартире. Это семья Слепнeвых с двумя детьми, душевные и открытые люди. Вот только шофeр Степан Слeпнев – бывший вор, и именно Малыч поспособствовал его аресту и заключению. Действительно ли Степан исправился и завязал с криминалом?
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- СПРежиссёр
Степан
Пучинян
- КЛАктёр
Кирилл
Лавров
- Актёр
Леонид
Филатов
- ЕПАктриса
Елена
Проклова
- НГАктриса
Наталья
Гонтуар
- АПАктёр
Александр
Продан
- Актриса
Наталья
Фатеева
- ЛХАктёр
Леонид
Харитонов
- ИЛАктёр
Игорь
Ливанов
- ЮЧАктёр
Юрий
Чернов
- Актёр
Александр
Пашутин
- ОЛСценарист
Ольга
Лаврова
- РЦМонтажёр
Римма
Цегельницкая
- АКОператор
Александр
Ковальчук
- АГКомпозитор
Андрей
Геворгян