Мой ласковый и нежный зверь (фильм, 1979) смотреть онлайн

Юная Оленька родилась и выросла в бедной семье, поэтому вынуждена выйти замуж за богатого, но нелюбимого человека, который гораздо старше ее. Но сердцу не прикажешь, и страстная любовь вдруг настигает «девушку на выданье» — вот только любящий ее человек не может смириться с тем, что она отдана другому…

