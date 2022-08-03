Мой ласковый и нежный зверь (фильм, 1979) смотреть онлайн
1979, Мой ласковый и нежный зверь
Драма103 мин12+
О фильме
Юная Оленька родилась и выросла в бедной семье, поэтому вынуждена выйти замуж за богатого, но нелюбимого человека, который гораздо старше ее. Но сердцу не прикажешь, и страстная любовь вдруг настигает «девушку на выданье» — вот только любящий ее человек не может смириться с тем, что она отдана другому…
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЭЛРежиссёр
Эмиль
Лотяну
- ГБАктриса
Галина
Беляева
- Актёр
Олег
Янковский
- КЛАктёр
Кирилл
Лавров
- ЛМАктёр
Леонид
Марков
- Актриса
Светлана
Тома
- ГГАктёр
Григоре
Григориу
- ВСАктёр
Василий
Симчич
- ОФАктёр
Олегар
Федоро
- ААктёр
Александр
Звенигорский
- АПАктриса
Анна
Петрова
- ЭЛСценарист
Эмиль
Лотяну
- АЧСценарист
Антон
Чехов
- АФПродюсер
Адольф
Фрадис
- ЕСАктриса дубляжа
Евгения
Сабельникова
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- ТЛХудожница
Татьяна
Личманова
- АПОператор
Анатолий
Петрицкий
- ЕДКомпозитор
Евгений
Дога