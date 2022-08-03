Мой ласковый и нежный зверь (фильм, 1979) смотреть онлайн

Мой ласковый и нежный зверь
1979, Мой ласковый и нежный зверь
Драма103 мин12+
О фильме

Юная Оленька родилась и выросла в бедной семье, поэтому вынуждена выйти замуж за богатого, но нелюбимого человека, который гораздо старше ее. Но сердцу не прикажешь, и страстная любовь вдруг настигает «девушку на выданье» — вот только любящий ее человек не может смириться с тем, что она отдана другому…

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой ласковый и нежный зверь»