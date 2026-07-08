Всадник над городом
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Всадник над городом

Всадник над городом (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

1966, Всадник над городом
Для самых маленьких, Семейный67 мин12+

О фильме

Школьник Кира имеет только один недостаток — он носит очки. Поэтому, когда мальчик встречает свою одноклассницу Айну, прячет их в карман и на ее лукавый вопрос всякий раз утверждает, что забыл очки дома. А между тем мама Киры считает, что его недостаток лишь в том, что он всегда говорит то, что думает. Впрочем, их точки зрения не совсем расходятся. Однажды у Кирилла появится настоящий друг — старый часовщик, участник Великой Отечественной войны. Мальчик удивится и обрадуется, когда узнает, что Айна — его внучка.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Для самых маленьких
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Всадник над городом»