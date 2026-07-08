Школьник Кира имеет только один недостаток — он носит очки. Поэтому, когда мальчик встречает свою одноклассницу Айну, прячет их в карман и на ее лукавый вопрос всякий раз утверждает, что забыл очки дома. А между тем мама Киры считает, что его недостаток лишь в том, что он всегда говорит то, что думает. Впрочем, их точки зрения не совсем расходятся. Однажды у Кирилла появится настоящий друг — старый часовщик, участник Великой Отечественной войны. Мальчик удивится и обрадуется, когда узнает, что Айна — его внучка.

