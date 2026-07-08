Всадник над городом (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно
1966, Всадник над городом
Для самых маленьких, Семейный67 мин12+
О фильме
Школьник Кира имеет только один недостаток — он носит очки. Поэтому, когда мальчик встречает свою одноклассницу Айну, прячет их в карман и на ее лукавый вопрос всякий раз утверждает, что забыл очки дома. А между тем мама Киры считает, что его недостаток лишь в том, что он всегда говорит то, что думает. Впрочем, их точки зрения не совсем расходятся. Однажды у Кирилла появится настоящий друг — старый часовщик, участник Великой Отечественной войны. Мальчик удивится и обрадуется, когда узнает, что Айна — его внучка.
СтранаСССР
ЖанрСемейный, Для самых маленьких
Время67 мин / 01:07
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ИШРежиссёр
Игорь
Шатров
- Актёр
Иван
Лапиков
- ККАктриса
Ксения
Козьмина
- ММАктёр
Михаил
Макаров
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- НСАктриса
Надежда
Самсонова
- КТАктёр
Константин
Титов
- АМАктёр
Александр
Метелкин
- АААктриса
А.
Александрова
- ЗВАктриса
Зинаида
Воркуль
- ДМАктёр
Дмитрий
Масанов
- ЮЯСценарист
Юрий
Яковлев
- ЕЛПродюсер
Ефим
Лебединский
- ГШМонтажёр
Галина
Шатрова
- ПКОператор
Петр
Катаев
- ХТОператор
Христофор
Трандафилов
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников