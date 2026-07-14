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Игры
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Wink
Фильмы
Всадник над городом
Актёры и съёмочная группа фильма «Всадник над городом»
Актёры и съёмочная группа фильма «Всадник над городом»
Режиссёры
Игорь Шатров
Режиссёр
Актёры
Иван Лапиков
Актёр
Ксения Козьмина
Актриса
Михаил Макаров
Актёр
Евгений Евстигнеев
Актёр
Надежда Самсонова
Актриса
Константин Титов
Актёр
Александр Метелкин
Актёр
А. Александрова
Актриса
Зинаида Воркуль
Актриса
Дмитрий Масанов
Актёр
Сценаристы
Юрий Яковлев
Сценарист
Продюсеры
Ефим Лебединский
Продюсер
Монтажёры
Галина Шатрова
Монтажёр
Операторы
Петр Катаев
Оператор
Христофор Трандафилов
Оператор
Композиторы
Алексей Рыбников
Композитор