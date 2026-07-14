Wink
Фильмы
Всадник над городом
Актёры и съёмочная группа фильма «Всадник над городом»

Актёры и съёмочная группа фильма «Всадник над городом»

Режиссёры

Игорь Шатров

Игорь Шатров

Режиссёр

Актёры

Иван Лапиков

Иван Лапиков

Актёр
Ксения Козьмина

Ксения Козьмина

Актриса
Михаил Макаров

Михаил Макаров

Актёр
Евгений Евстигнеев

Евгений Евстигнеев

Актёр
Надежда Самсонова

Надежда Самсонова

Актриса
Константин Титов

Константин Титов

Актёр
Александр Метелкин

Александр Метелкин

Актёр
А. Александрова

А. Александрова

Актриса
Зинаида Воркуль

Зинаида Воркуль

Актриса
Дмитрий Масанов

Дмитрий Масанов

Актёр

Сценаристы

Юрий Яковлев

Юрий Яковлев

Сценарист

Продюсеры

Ефим Лебединский

Ефим Лебединский

Продюсер

Монтажёры

Галина Шатрова

Галина Шатрова

Монтажёр

Операторы

Петр Катаев

Петр Катаев

Оператор
Христофор Трандафилов

Христофор Трандафилов

Оператор

Композиторы

Алексей Рыбников

Алексей Рыбников

Композитор