Если ты прав... (фильм, 1964) смотреть онлайн
9.11964, Если ты прав...
Мелодрама78 мин12+
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О фильме
Галя живет со своим дедушкой, которого недавно реабилитировали после репрессий. У них ломается телефон, так что приходится вызывать телевизионного мастера. За дело берется Алексей, и между ним с Галей возникает симпатия. Она часто приглашает Алексея к себе, а тот даже знакомит ее со своими родителями. Но рабочий конфликт портит их отношения, но дед Гали старается помочь их снова наладить.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЮЕРежиссёр
Юрий
Егоров
- Актёр
Станислав
Любшин
- ЖБАктриса
Жанна
Болотова
- ГСАктриса
Галина
Соколова
- ГЛАктёр
Григорий
Лямпе
- ГСАктёр
Геннадий
Сайфулин
- Актёр
Иван
Лапиков
- ОВАктёр
Олег
Видов
- ВУАктёр
Виктор
Уральский
- ЛКАктриса
Лидия
Королёва
- ИКАктёр
Иван
Каширин
- ЭБСценарист
Эмиль
Брагинский
- ЮЕСценарист
Юрий
Егоров
- МЛПродюсер
Михаил
Литвак
- ГШМонтажёр
Галина
Шатрова
- ИШОператор
Игорь
Шатров
- ПКОператор
Петр
Катаев
- МФКомпозитор
Марк
Фрадкин