Если ты прав... (фильм, 1964) смотреть онлайн

Галя живет со своим дедушкой, которого недавно реабилитировали после репрессий. У них ломается телефон, так что приходится вызывать телевизионного мастера. За дело берется Алексей, и между ним с Галей возникает симпатия. Она часто приглашает Алексея к себе, а тот даже знакомит ее со своими родителями. Но рабочий конфликт портит их отношения, но дед Гали старается помочь их снова наладить.

