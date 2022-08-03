Если ты прав...
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Если ты прав...

Если ты прав... (фильм, 1964) смотреть онлайн

9.11964, Если ты прав...
Мелодрама78 мин12+

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О фильме

Галя живет со своим дедушкой, которого недавно реабилитировали после репрессий. У них ломается телефон, так что приходится вызывать телевизионного мастера. За дело берется Алексей, и между ним с Галей возникает симпатия. Она часто приглашает Алексея к себе, а тот даже знакомит ее со своими родителями. Но рабочий конфликт портит их отношения, но дед Гали старается помочь их снова наладить.

Страна
СССР
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Если ты прав...»