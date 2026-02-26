Степь
Wink
Сериалы
Степь

Степь (сериал, 1977) смотреть онлайн

1977, Степь 1 сезон
Драма, Исторический16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

По одноименной повести А. П. Чехова о нескольких днях, проведенных мальчиком Егорушкой в путешествии по степи, во время которого он знакомится с разными людьми.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Степь»