Степь (сериал, 1977) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
1977, Степь. Сезон 1. Серия 2
Драма, Исторический16+
По одноименной повести А. П. Чехова о нескольких днях, проведенных мальчиком Егорушкой в путешествии по степи, во время которого он знакомится с разными людьми.
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Драма
Время53 мин / 00:53
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- СБРежиссёр
Сергей
Бондарчук
- ОКАктёр
Олег
Кузнецов
- НТАктёр
Николай
Трофимов
- ВСАктёр
Владимир
Седов
- ВМАктёр
Виктор
Мамаев
- СБАктёр
Сергей
Бондарчук
- Актёр
Иван
Лапиков
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- Актёр
Анатолий
Васильев
- МКАктёр
Михаил
Кокшенов
- ВЗАктёр
Валерий
Захарьев
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- ЛМАктриса
Лилиан
Малкина
- ИКАктёр
Игорь
Кваша
- Актёр
Станислав
Любшин
- Актриса
Ирина
Скобцева
- СБСценарист
Сергей
Бондарчук
- АЧСценарист
Антон
Чехов
- ВПХудожник
Виктор
Петров
- НБХудожница
Надежда
Бузина
- ЕММонтажёр
Елена
Михайлова
- ЛКОператор
Леонид
Калашников
- ВШОператор
Владимир
Шевцик
- ВОКомпозитор
Вячеслав
Овчинников