Степь. Сезон 1. Серия 1
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Степь (сериал, 1977) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.91977, Степь. Сезон 1. Серия 1
Драма, Исторический18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

По одноименной повести А. П. Чехова о нескольких днях, проведенных мальчиком Егорушкой в путешествии по степи, во время которого он знакомится с разными людьми.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Степь»