Степь
Актёры и съёмочная группа сериала «Степь»

Режиссёры

Сергей Бондарчук

Режиссёр

Актёры

Олег Кузнецов

АктёрЕгорушка
Николай Трофимов

Актёротец Христофор
Владимир Седов

АктёрКузьмичов
Виктор Мамаев

АктёрДениска
Сергей Бондарчук

АктёрЕмельян
Иван Лапиков

АктёрПантелей
Георгий Бурков

АктёрВася
Анатолий Васильев

АктёрДымов
Михаил Кокшенов

АктёрКирюха
Валерий Захарьев

АктёрСтепка
Иннокентий Смоктуновский

АктёрМойсей Мойсеич
Лилиан Малкина

АктрисаРоза
Игорь Кваша

АктёрСоломон
Станислав Любшин

АктёрКонстантин
Ирина Скобцева

Актрисаграфиня Драницкая

Сценаристы

Сергей Бондарчук

Сценарист
Антон Чехов

Сценарист

Художники

Виктор Петров

Художник
Надежда Бузина

Художница

Монтажёры

Елена Михайлова

Монтажёр

Операторы

Леонид Калашников

Оператор
Владимир Шевцик

Оператор

Композиторы

Вячеслав Овчинников

Композитор