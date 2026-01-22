Огненные версты (фильм, 1957) смотреть онлайн
О фильме
Гражданская война. Южные степи России. Обстоятельства сводят вместе различных людей: чекиста, профессора, артиста, медсестру и белогвардейского офицера, выдающего себя за ветеринара. На двух тачанках они пробираются в город. Задача «ветеринара», попав в город, организовать мятеж против советской власти. Чекисту удается сорвать этот план.
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Исторический, Приключения
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ССРежиссёр
Самсон
Самсонов
- ИСАктёр
Иван
Савкин
- Актёр
Владимир
Кенигсон
- МТАктёр
Михаил
Трояновский
- АХАктёр
Антоний
Ходурский
- ЕБАктёр
Евгений
Буренков
- МВАктриса
Маргарита
Володина
- АОАктёр
А.
Осмольский
- ИААктёр
Иван
Александров
- ВЦАктёр
Вениамин
Цыганков
- НФАктёр
Николай
Фадеев
- НФСценарист
Николай
Фигуровский
- ЗВМонтажёр
Зинаида
Веревкина
- НККомпозитор
Николай
Крюков