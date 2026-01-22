Огненные версты (фильм, 1957) смотреть онлайн

Огненные версты
8.4
Приключения, Военный83 мин12+
О фильме

Гражданская война. Южные степи России. Обстоятельства сводят вместе различных людей: чекиста, профессора, артиста, медсестру и белогвардейского офицера, выдающего себя за ветеринара. На двух тачанках они пробираются в город. Задача «ветеринара», попав в город, организовать мятеж против советской власти. Чекисту удается сорвать этот план.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Приключения
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb