Каскадеры
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Каскадеры

Каскадеры (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

8.11977, Stunts
Драма, Детектив77 мин18+

О фильме

Во-время съeмок полицейского боевика в Сент-Луисе, выполняя сложный вертолeтно-акробатический трюк внезапно гибнет молодой каскадeр Грэг Уилсон. Дирекция проекта списывает всe на несчастный случай. Так бы и осталась смерть отчаянного парня тайной за семью печатями, если бы на съeмочной площадке злополучного фильма не появился его старший брат Глен.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Каскадеры»