Каскадеры (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Во-время съeмок полицейского боевика в Сент-Луисе, выполняя сложный вертолeтно-акробатический трюк внезапно гибнет молодой каскадeр Грэг Уилсон. Дирекция проекта списывает всe на несчастный случай. Так бы и осталась смерть отчаянного парня тайной за семью печатями, если бы на съeмочной площадке злополучного фильма не появился его старший брат Глен.

