Каскадеры (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно
8.11977, Stunts
Драма, Детектив77 мин18+
О фильме
Во-время съeмок полицейского боевика в Сент-Луисе, выполняя сложный вертолeтно-акробатический трюк внезапно гибнет молодой каскадeр Грэг Уилсон. Дирекция проекта списывает всe на несчастный случай. Так бы и осталась смерть отчаянного парня тайной за семью печатями, если бы на съeмочной площадке злополучного фильма не появился его старший брат Глен.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- МЛРежиссёр
Марк
Л. Лестер
- Актёр
Роберт
Форстер
- ФЛАктриса
Фиона
Льюис
- РШАктёр
Рэй
Шарки
- ДКАктриса
Джоанна
Кэссиди
- БГАктёр
Брюс
Гловер
- РЛАктёр
Ричард
Линч
- ДФАктёр
Дэррел
Фетти
- ДЛАктёр
Джеймс
Луизи
- КРАктриса
Кэндис
Райалсон
- МТАктёр
Малачи
Трон
- РШСценарист
Роберт
Шей
- ДДСценарист
Дэннис
Джонсон
- БКСценарист
Барни
Коэн
- ПСПродюсер
Питер
С. Дэвис
- СРПродюсер
Сара
Ришер
- ФЯАктёр дубляжа
Феликс
Яворский
- СХАктриса дубляжа
Серафима
Холина
- ГКАктёр дубляжа
Герман
Качин
- АБАктриса дубляжа
Алла
Будницкая
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- БЛОператор
Брюс
Логан
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен