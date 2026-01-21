Семейное счастье
Семейное счастье

Семейное счастье (фильм, 1969) смотреть онлайн

1969, Семейное счастье
Драма84 мин0+
О фильме

Фильм состоит из четырех новелл.

«От нечего делать»: Новелла о скучающей барыньке, которая заводит роман с романтически настроенным юношей - репетитором своих детей.

«Нервы»: Наслушавшись страшных рассказов о всевозможных мистических явлениях, Ваксин долго не может уснуть. А утром жена находит его спящим на сундуке гувернантки.

«Мститель»: Любящий муж, застав жену в объятиях любовника, решает ее убить. В процессе подготовки убийства герой начинает думать о неминуемом наказании, которое последует за преступлением, и отказывается от своей затеи.

«Предложение»: Трагикомическая история сватовства помещика Ломова к дочке соседа Чубукова.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

