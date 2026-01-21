Семейное счастье (фильм, 1969) смотреть онлайн
1969, Семейное счастье
Драма84 мин0+
О фильме
Фильм состоит из четырех новелл.
«От нечего делать»: Новелла о скучающей барыньке, которая заводит роман с романтически настроенным юношей - репетитором своих детей.
«Нервы»: Наслушавшись страшных рассказов о всевозможных мистических явлениях, Ваксин долго не может уснуть. А утром жена находит его спящим на сундуке гувернантки.
«Мститель»: Любящий муж, застав жену в объятиях любовника, решает ее убить. В процессе подготовки убийства герой начинает думать о неминуемом наказании, которое последует за преступлением, и отказывается от своей затеи.
«Предложение»: Трагикомическая история сватовства помещика Ломова к дочке соседа Чубукова.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- АЛРежиссёр
Андрей
Ладынин
- Режиссёр
Сергей
Соловьев
- АШРежиссёр
Александр
Шейн
- Актриса
Алиса
Фрейндлих
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- Актёр
Николай
Бурляев
- НГАктёр
Николай
Гриценко
- РКАктриса
Раиса
Куркина
- Актриса
Лидия
Сухаревская
- АМАктёр
Андрей
Миронов
- Актёр
Валентин
Гафт
- АБАктриса
Алла
Будницкая
- АОАктёр
Александр
Орлов
- АШСценарист
Александр
Шейн
- АЧСценарист
Антон
Чехов
- АЛСценарист
Андрей
Ладынин
- Сценарист
Сергей
Соловьев
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Залбштейн
- ААМонтажёр
Алла
Абрамова
- ЛЛМонтажёр
Лидия
Лысенкова
- ААОператор
Альфредо
Альварес
- ВЧОператор
Владимир
Чухнов
- АРОператор
Александр
Рябов
- РВОператор
Роман
Веселер
- ИШКомпозитор
Исаак
Шварц