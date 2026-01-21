Семейное счастье (фильм, 1969) смотреть онлайн

Фильм состоит из четырех новелл.



«От нечего делать»: Новелла о скучающей барыньке, которая заводит роман с романтически настроенным юношей - репетитором своих детей.



«Нервы»: Наслушавшись страшных рассказов о всевозможных мистических явлениях, Ваксин долго не может уснуть. А утром жена находит его спящим на сундуке гувернантки.



«Мститель»: Любящий муж, застав жену в объятиях любовника, решает ее убить. В процессе подготовки убийства герой начинает думать о неминуемом наказании, которое последует за преступлением, и отказывается от своей затеи.



«Предложение»: Трагикомическая история сватовства помещика Ломова к дочке соседа Чубукова.

