Иван Макарович
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Иван Макарович

Иван Макарович (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

9.51968, Иван Макарович
Драмы80 мин6+

Сюжет

Начинается Великая отечественная война. 13-летний мальчик Иван теряет всех близких. Отец ушёл на фронт, мать погибла при бомбёжке. Ивану приходится выживать, полагаясь только на свои силы. Он эвакуируется за Урал, устраивается на завод и даже находит возможность помочь незнакомым людям.

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Иван Макарович»

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