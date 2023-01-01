Иван Макарович (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Начинается Великая отечественная война. 13-летний мальчик Иван теряет всех близких. Отец ушёл на фронт, мать погибла при бомбёжке. Ивану приходится выживать, полагаясь только на свои силы. Он эвакуируется за Урал, устраивается на завод и даже находит возможность помочь незнакомым людям.



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