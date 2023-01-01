Иван Макарович (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно
9.51968, Иван Макарович
Драмы80 мин6+
Сюжет
Начинается Великая отечественная война. 13-летний мальчик Иван теряет всех близких. Отец ушёл на фронт, мать погибла при бомбёжке. Ивану приходится выживать, полагаясь только на свои силы. Он эвакуируется за Урал, устраивается на завод и даже находит возможность помочь незнакомым людям.
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ИДРежиссёр
Игорь
Добролюбов
- ВМАктёр
Виктор
Махонин
- ЛКАктриса
Людмила
Кочка
- ИБАктриса
Ирина
Бразговка
- ТЛАктриса
Тамара
Логинова
- Актёр
Аркадий
Трусов
- ЕМАктриса
Елена
Максимова
- Актриса
Валентина
Владимирова
- ММАктёр
Михаил
Макаров
- НЕАктёр
Николай
Еременко ст.
- МШАктриса
Марина
Шевелева
- ВССценарист
Валерий
Савченко
- АКПродюсер
А.
Козлов
- ЛПМонтажёр
Людмила
Печиева
- ДЗОператор
Дмитрий
Зайцев
- РХКомпозитор
Рафаил
Хозак